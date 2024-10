В сбитой в Украине ракете КНДР нашли западные компоненты: Сибига обратился к союзникам

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал союзников усилить санкции и экспортный контроль после обнаружения свежепроизведенных западных компонентов в ракете КНДР, которую сбили в Украине.

Источник: Сибига в соцсети Х, сообщает "Европейская правда"

Outrageous. Recent examination of a North Korean KN-23/24 missile shot down in Ukraine found numerous recently produced Western-made components. Putin and Kim still have access to them. We urge allies to respond strongly, tighten sanctions & export controls, boost our air shield.

