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В сбитой в Украине ракете КНДР нашли западные компоненты: Сибига обратился к союзникам

Кристина Бондарева, Катерина ТищенкоВоскресенье, 20 октября 2024, 19:13
В сбитой в Украине ракете КНДР нашли западные компоненты: Сибига обратился к союзникам
Андрей Сибига, фото Getty Images

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал союзников усилить санкции и экспортный контроль после обнаружения свежепроизведенных западных компонентов в ракете КНДР, которую сбили в Украине.

Источник: Сибига в соцсети Х, сообщает "Европейская правда"

Детали: Глава МИД Украины заявил, что возмущен находкой западных компонентов в северокорейской ракете.

"Это возмутительно. Недавняя экспертиза северокорейской ракеты KN-23/24, сбитой в Украине, обнаружила многочисленные недавно произведенные компоненты западного производства. Путин и Ким до сих пор имеют к ним доступ", – написал министр.

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Он отметил, что Украина призывает союзников решительно отреагировать, усилить санкции и экспортный контроль, а также укрепить украинский воздушный щит.

Что предшествовало: Западная разведка считает, что половина из около трех миллионов артиллерийских снарядов в год, которые использует Россия, поступают из Северной Кореи.

В сентябре также появились доказательства новых поставок северокорейских баллистических ракет Москве.

МИДКНДРРосcия
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