Буданов: Перші війська КНДР можуть прибути в Курську область вже 23 жовтня

Прибуття перших північнокорейських військ на Курський напрямок фронту українська розвідка очікує 23 жовтня.

Джерело: начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов у коментарі "The War Zone"

Пряма мова: "Чекаємо перші підрозділи завтра на Курському напрямку".

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Деталі: Втім, поки невідомо, скільки їх і як вони будуть оснащені. Буданов додав, що це стане зрозуміло через кілька днів.

Що передувало: