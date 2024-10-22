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Буданов: Перші війська КНДР можуть прибути в Курську область вже 23 жовтня

Тетяна ОлійникВівторок, 22 жовтня 2024, 23:01
Буданов: Перші війська КНДР можуть прибути в Курську область вже 23 жовтня
Кирило Буданов. Фото - УП

Прибуття перших північнокорейських військ на Курський напрямок фронту українська розвідка очікує 23 жовтня.

Джерело: начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов у коментарі "The War Zone"

Пряма мова: "Чекаємо перші підрозділи завтра на Курському напрямку". 

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Деталі: Втім, поки невідомо, скільки їх і як вони будуть оснащені. Буданов додав, що це стане зрозуміло через кілька днів.

Що передувало:

  • В Міністерстві оборони Південної Кореї 8 жовтня заявили, що Північна Корея, ймовірно, направить якусь частину своїх регулярних збройних сил в Україну на підтримку Росії.
  • 13 жовтня Зеленський заявив, що Північна Корея постачає Росії не лише зброю, але й особовий склад до військових сил, і закликав партнерів посилити підтримку України. 14 жовтня Зеленський заявив про фактичне включення у війну Північної Кореї. 17 жовтня президент уточнив, що Росія має намір залучити близько 10 тисяч солдатів з Північної Кореї до війни проти України.
  • 18 жовтня керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов підтвердив, що близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців наразі проходять підготовку на сході Росії. Вони будуть готові до участі в бойових діях проти України вже з 1 листопада.
  • У Північній Кореї назвали "безпідставними чутками" звинувачення з боку Південної Кореї та України в тому, що вона відправляє солдатів воювати на боці Росії у війні з Україною.
  • 21 жовтня джерела в українських спецслужбах повідомили УП, що росіяни розшукали і затримали 18 військовослужбовців Північної Кореї, які здійснили спробу втечі з позицій ЗС РФ у Курській області, їх можуть задіяти в штурмових діях проти ЗСУ.

ГУРБудановКНДРКурська область
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