Буданов: Первые войска КНДР могут прибыть в Курскую область уже 23 октября

Прибытие первых северокорейских войск на Курское направление фронта украинская разведка ожидает 23 октября.

Источник: начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в комментарии "The War Zone"

Прямая речь: "Ждем первые подразделения завтра на Курском направлении".

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Детали: Впрочем, пока неизвестно, сколько их и как они будут оснащены. Буданов добавил, что это станет понятно через несколько дней.

Что предшествовало: