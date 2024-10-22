Буданов: Первые войска КНДР могут прибыть в Курскую область уже 23 октября
Прибытие первых северокорейских войск на Курское направление фронта украинская разведка ожидает 23 октября.
Источник: начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в комментарии "The War Zone"
Прямая речь: "Ждем первые подразделения завтра на Курском направлении".
Детали: Впрочем, пока неизвестно, сколько их и как они будут оснащены. Буданов добавил, что это станет понятно через несколько дней.
Что предшествовало:
- В Министерстве обороны Южной Кореи 8 октября заявили, что Северная Корея, вероятно, направит какую-то часть своих регулярных вооруженных сил в Украину в поддержку России.
- 13 октября Зеленский заявил, что Северная Корея поставляет России не только оружие, но и личный состав в военные силы, и призвал партнеров усилить поддержку Украины. 14 октября Зеленский заявил о фактическом включении в войну Северной Кореи. 17 октября президент уточнил, что Россия намерена привлечь около 10 тысяч солдат из Северной Кореи к войне против Украины.
- 18 октября руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов подтвердил, что около 11 тысяч северокорейских пехотинцев сейчас проходят подготовку на востоке России. Они будут готовы к участию в боевых действиях против Украины уже с 1 ноября.
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В Северной Корее назвали "беспочвенными слухами" обвинения со стороны Южной Кореи и Украины в том, что она отправляет солдат воевать на стороне России в войне с Украиной.РЕКЛАМА:
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21 октября источники в украинских спецслужбах сообщили УП, что россияне разыскали и задержали 18 военнослужащих Северной Кореи, которые совершили попытку побега с позиций ВС РФ в Курской области, их могут задействовать в штурмовых действиях против ВСУ.