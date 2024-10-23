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Росія домовилась про навчання солдат КНДР на війні проти України – WSJ

Іван Д'яконовСереда, 23 жовтня 2024, 12:12
Росія домовилась про навчання солдат КНДР на війні проти України – WSJ
Володимир Путін і Кім Чен Ин в Пхеньяні, Північна Корея, 19 червня 2024 року. Фото: Getty Images

Перша хвиля з близько 1000 північнокорейських солдатів вже проходить військове навчання на території Росії. Після підготовки їх можуть залучити до ведення бойових дій Росії проти України.

Джерело: The Wall Street Journal з посиланням на слова колишнього офіцера російської розвідки, поінформованого про деталі угоди

Деталі: За даними видання, угоду між Росією та Північною Кореєю уклали під час візиту Володимира Путіна в Пхеньян у червні 2024 року. КНДР спочатку запропонувала Росії артилерійські снаряди в обмін на продовольство та паливо, але угода також включала секретний пункт про відправку солдатів. Перша хвиля з близько 1000 північнокорейських військових була відправлена в Україну, щоб "дізнатися з перших рук", що таке ведення війни на досвіді Росії.

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Більшість північнокорейських солдатів зараз перебуває на безпечній відстані від лінії фронту, розповів співрозмовник видання. Їм показують, як російські війська розв'язують логістичні питання на передовій, а також вивчають принципи ведення війни з використанням безпілотників. За даними джерела, в подальшому планується відправка ще більшої кількості північнокорейських солдатів до України.

Аналітики вважають, що ці війська можуть виконувати різні ролі: від техніків-ракетників до працівників, що підтримують логістику на передовій.

За словами високопоставленого представника європейської розвідки, Володимир Путін також може бути зацікавлений у розпалюванні конфлікту на Корейському півострові, щоб відволікти увагу Заходу та зменшити підтримку України.

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"Жодні тренування чи навчання не можуть відтворити реальний досвід війни, і це може принести дивіденди у випадку майбутнього конфлікту на Корейському півострові", – зазначив науковий співробітник з ядерної безпеки Rand Corp. Бенджамін Р. Янг.

Передісторія:

  • В Міністерстві оборони Південної Кореї 8 жовтня заявили, що Північна Корея, ймовірно, направить якусь частину своїх регулярних збройних сил в Україну на підтримку Росії.
  • 13 жовтня Зеленський заявив, що Північна Корея постачає Росії не лише зброю, але й особовий склад до військових сил, і закликав партнерів посилити підтримку України. 14 жовтня Зеленський заявив про фактичне включення у війну Північної Кореї. 17 жовтня президент уточнив, що Росія має намір залучити близько 10 тисяч солдатів з Північної Кореї до війни проти України.
  • 18 жовтня керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов підтвердив, що близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців наразі проходять підготовку на сході Росії. Вони будуть готові до участі в бойових діях проти України вже з 1 листопада.
  • Національна розвідувальна служба Південної Кореї повідомила, що Північна Корея уже відправила 1500 спецпризначенців на війну в Україну, щоб допомогти Росії. Вони уже прибули на територію РФ.
  • Речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано 21 жовтня заявив, що перекидання солдатів КНДР до Росії для участі у війні проти України свідчить, що окупанти не зацікавлені у мирі.

КНДРРосіявійна
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