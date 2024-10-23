Росія домовилась про навчання солдат КНДР на війні проти України – WSJ

Перша хвиля з близько 1000 північнокорейських солдатів вже проходить військове навчання на території Росії. Після підготовки їх можуть залучити до ведення бойових дій Росії проти України.

Джерело: The Wall Street Journal з посиланням на слова колишнього офіцера російської розвідки, поінформованого про деталі угоди

Деталі: За даними видання, угоду між Росією та Північною Кореєю уклали під час візиту Володимира Путіна в Пхеньян у червні 2024 року. КНДР спочатку запропонувала Росії артилерійські снаряди в обмін на продовольство та паливо, але угода також включала секретний пункт про відправку солдатів. Перша хвиля з близько 1000 північнокорейських військових була відправлена в Україну, щоб "дізнатися з перших рук", що таке ведення війни на досвіді Росії.

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Більшість північнокорейських солдатів зараз перебуває на безпечній відстані від лінії фронту, розповів співрозмовник видання. Їм показують, як російські війська розв'язують логістичні питання на передовій, а також вивчають принципи ведення війни з використанням безпілотників. За даними джерела, в подальшому планується відправка ще більшої кількості північнокорейських солдатів до України.

Аналітики вважають, що ці війська можуть виконувати різні ролі: від техніків-ракетників до працівників, що підтримують логістику на передовій.

За словами високопоставленого представника європейської розвідки, Володимир Путін також може бути зацікавлений у розпалюванні конфлікту на Корейському півострові, щоб відволікти увагу Заходу та зменшити підтримку України.

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"Жодні тренування чи навчання не можуть відтворити реальний досвід війни, і це може принести дивіденди у випадку майбутнього конфлікту на Корейському півострові", – зазначив науковий співробітник з ядерної безпеки Rand Corp. Бенджамін Р. Янг.

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