Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия договорилась об обучении солдат КНДР на войне против Украины – WSJ

Иван ДьяконовСреда, 23 октября 2024, 12:12
Россия договорилась об обучении солдат КНДР на войне против Украины – WSJ
Владимир Путин и Ким Чен Ын в Пхеньяне, Северная Корея, 19 июня 2024 года. Фото: Getty Images

Первая волна из около 1000 северокорейских солдат уже проходит военное обучение на территории России. После подготовки их могут привлечь к ведению боевых действий России против Украины.

Источник: The Wall Street Journal со ссылкой на слова бывшего офицера российской разведки, информированного о деталях соглашения

Детали: По данным издания, соглашение между Россией и Северной Кореей заключили во время визита Владимира Путина в Пхеньян в июне 2024 года. КНДР сначала предложила России артиллерийские снаряды в обмен на продовольствие и топливо, но соглашение также включало секретный пункт об отправке солдат. Первая волна из около 1000 северокорейских военных была отправлена в Украину, чтобы "узнать из первых рук", что такое ведение войны на опыте России.

Реклама:

Большинство северокорейских солдат сейчас находится на безопасном расстоянии от линии фронта, рассказал собеседник издания. Им показывают, как российские войска решают логистические вопросы на передовой, а также изучают принципы ведения войны с использованием беспилотников. По данным источника, в дальнейшем планируется отправка еще большего количества северокорейских солдат в Украину.

Аналитики считают, что эти войска могут выполнять различные роли: от техников-ракетчиков до работников, поддерживающих логистику на передовой.

По словам высокопоставленного представителя европейской разведки, Владимир Путин также может быть заинтересован в разжигании конфликта на Корейском полуострове, чтобы отвлечь внимание Запада и уменьшить поддержку Украины.

РЕКЛАМА:

"Никакие тренировки или учения не могут воспроизвести реальный опыт войны, и это может принести дивиденды в случае будущего конфликта на Корейском полуострове", – отметил научный сотрудник по ядерной безопасности Rand Corp. Бенджамин Р. Янг.

Предыстория:

  • В Министерстве обороны Южной Кореи 8 октября заявили, что Северная Корея, вероятно, направит какую-то часть своих регулярных вооруженных сил в Украину в поддержку России.
  • 13 октября Зеленский заявил, что Северная Корея поставляет России не только оружие, но и личный состав в военные силы, и призвал партнеров усилить поддержку Украины. 14 октября Зеленский заявил о фактическом включении в войну Северной Кореи. 17 октября президент уточнил, что Россия намерена привлечь около 10 тысяч солдат из Северной Кореи к войне против Украины.
  • 18 октября руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов подтвердил, что около 11 тысяч северокорейских пехотинцев сейчас проходят подготовку на востоке России. Они будут готовы к участию в боевых действиях против Украины уже с 1 ноября.
  • Национальная разведывательная служба Южной Кореи сообщила, что Северная Корея уже отправила 1500 спецназовцев на войну в Украине, чтобы помочь России. Они уже прибыли на территорию РФ.
  • Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано 21 октября заявил, что переброска солдат КНДР в Россию для участия в войне против Украины свидетельствует, что оккупанты не заинтересованы в мире.

КНДРРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский: Боевое столкновение с северокорейскими войсками – это вопрос дней, а не месяцев

Стефанчук считает, что Зеленский еще отменит перевод часов

Финляндия обвинила российского неонациста Петровского у военных преступлениях в Украине

видеоВ Харькове спасатели достали из-под завалов тело 15-летнего парня

В ОБСЕ опубликовали выводы о нарушениях на выборах в Грузии

Зеленский сообщил, что Украина и Венгрия готовят двусторонний документ

Все новости...
КНДР
Остин: Пентагон уже имеет доказательства переброски солдат КНДР в Россию
Буданов: Первые войска КНДР могут прибыть в Курскую область уже 23 октября
Зеленский: Северная Корея будет отправлять военных на войну в Украину из-за бедности
Последние новости
19:12
БоксПромоутер Богачука объяснил, почему украинец решил провести бой против Мадримова
19:11
В Харькове завершили спасательные работы в многоэтажке в Харькове: 3 погибших, 36 раненых
18:56
СМИ: Количество погибших в Испании в результате наводнений достигло 158
18:52
Руководителя зоопарка в Ровно оштрафовали за сокрытие смерти льва, тело которого обнаружили на свалке
18:45
Доходы государственного бюджета выросли в октябре
18:38
Сикорский надеется, что Польше позволят сбивать российские ракеты над Украиной
18:21
АРМА продает первые картины Медведчука
18:17
На Харьковщине умерла девушка, которую избил, изнасиловал и пытался сжечь 17-летний сосед
18:11
фото, видеоВ Харькове задержан директор компании из РФ, помогавшей Роскосмосу запускать спутники-шпионы
18:10
Зеленский о реакции мира на военных КНДР: Это ноль
Все новости...
Реклама:
Реклама: