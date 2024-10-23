Россия договорилась об обучении солдат КНДР на войне против Украины – WSJ

Первая волна из около 1000 северокорейских солдат уже проходит военное обучение на территории России. После подготовки их могут привлечь к ведению боевых действий России против Украины.

Источник: The Wall Street Journal со ссылкой на слова бывшего офицера российской разведки, информированного о деталях соглашения

Детали: По данным издания, соглашение между Россией и Северной Кореей заключили во время визита Владимира Путина в Пхеньян в июне 2024 года. КНДР сначала предложила России артиллерийские снаряды в обмен на продовольствие и топливо, но соглашение также включало секретный пункт об отправке солдат. Первая волна из около 1000 северокорейских военных была отправлена в Украину, чтобы "узнать из первых рук", что такое ведение войны на опыте России.

Реклама:

Большинство северокорейских солдат сейчас находится на безопасном расстоянии от линии фронта, рассказал собеседник издания. Им показывают, как российские войска решают логистические вопросы на передовой, а также изучают принципы ведения войны с использованием беспилотников. По данным источника, в дальнейшем планируется отправка еще большего количества северокорейских солдат в Украину.

Аналитики считают, что эти войска могут выполнять различные роли: от техников-ракетчиков до работников, поддерживающих логистику на передовой.

По словам высокопоставленного представителя европейской разведки, Владимир Путин также может быть заинтересован в разжигании конфликта на Корейском полуострове, чтобы отвлечь внимание Запада и уменьшить поддержку Украины.

РЕКЛАМА:

"Никакие тренировки или учения не могут воспроизвести реальный опыт войны, и это может принести дивиденды в случае будущего конфликта на Корейском полуострове", – отметил научный сотрудник по ядерной безопасности Rand Corp. Бенджамин Р. Янг.

Предыстория: