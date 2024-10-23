"Україна нагодує й обігріє": солдатів КНДР закликають здаватися в полон

Проєкт "Хочу Жить" закликає північнокорейських солдатів не підтримувати злочинний режим держави-агресора РФ і здаватися в український полон.

Джерело: "Хочу Жить" у соціальних мережах

Деталі: Повідомлення опубліковано російською та корейською мовами. Державний проєкт України наголошує: неважливо, скільки солдатів відправить Пхеньян на допомогу Росії, неважливо, на який напрямок - українські табори для військовополонених готові прийняти солдатів будь-якої національності, віросповідання та ідеологічних поглядів.

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Дослівно: "Звертаємося до бійців Корейської народної армії, яких відправили допомагати путінському режиму. Ви не повинні безглуздо вмирати на чужій землі. Не потрібно повторювати долю сотень тисяч російських солдатів, які вже ніколи не повернуться додому!

Здавайтеся в полон! Україна дасть вам притулок, нагодує й обігріє! Тисячі російських солдатів зробили правильний вибір і тепер чекають закінчення війни в хороших умовах: комфортні казарми, триразове гаряче харчування, медичне обслуговування".

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