"Україна нагодує й обігріє": солдатів КНДР закликають здаватися в полон
Проєкт "Хочу Жить" закликає північнокорейських солдатів не підтримувати злочинний режим держави-агресора РФ і здаватися в український полон.
Джерело: "Хочу Жить" у соціальних мережах
Деталі: Повідомлення опубліковано російською та корейською мовами. Державний проєкт України наголошує: неважливо, скільки солдатів відправить Пхеньян на допомогу Росії, неважливо, на який напрямок - українські табори для військовополонених готові прийняти солдатів будь-якої національності, віросповідання та ідеологічних поглядів.
Дослівно: "Звертаємося до бійців Корейської народної армії, яких відправили допомагати путінському режиму. Ви не повинні безглуздо вмирати на чужій землі. Не потрібно повторювати долю сотень тисяч російських солдатів, які вже ніколи не повернуться додому!
Здавайтеся в полон! Україна дасть вам притулок, нагодує й обігріє! Тисячі російських солдатів зробили правильний вибір і тепер чекають закінчення війни в хороших умовах: комфортні казарми, триразове гаряче харчування, медичне обслуговування".
Передісторія:
- В Міністерстві оборони Південної Кореї 8 жовтня заявили, що Північна Корея, ймовірно, направить якусь частину своїх регулярних збройних сил в Україну на підтримку Росії.
- 13 жовтня Зеленський заявив, що Північна Корея постачає Росії не лише зброю, але й особовий склад до військових сил, і закликав партнерів посилити підтримку України. 14 жовтня Зеленський заявив про фактичне включення у війну Північної Кореї. 17 жовтня президент уточнив, що Росія має намір залучити близько 10 тисяч солдатів з Північної Кореї до війни проти України.
- 18 жовтня керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов підтвердив, що близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців наразі проходять підготовку на сході Росії. Вони будуть готові до участі в бойових діях проти України вже з 1 листопада. Прибуття перших північнокорейських військ на Курський напрямок фронту українська розвідка очікує 23 жовтня.
- 23 жовтня розвідка Південної Кореї повідомила, що Північна Корея відправила до Росії 3000 військових для підтримки окупантів на війні проти України і також намагається ізолювати сім'ї відібраних солдатів в певному місці, щоб інформація не поширювалась.