"Украина накормит и обогреет": солдат КНДР призывают сдаваться в плен
Проект "Хочу Жить" призывает северокорейских солдатов не поддерживать преступный режим государства-агрессора РФ и сдаваться в украинский плен.
Источник: "Хочу Жить" в социальных сетях
Детали: Сообщение опубликовано на русском и корейском языках. Государственный проект Украины отмечает: неважно, сколько солдат отправит Пхеньян в помощь России, неважно, на какое направление – украинские лагеря для военнопленных готовы принять солдат любой национальности, вероисповедания и идеологических взглядов.
Дословно: "Обращаемся к бойцам Корейской народной армии, которых отправили помогать путинскому режиму. Вы не должны бессмысленно умирать на чужой земле. Не нужно повторять судьбу сотен тысяч российских солдат, которые уже никогда не вернутся домой!
Сдавайтесь в плен! Украина приютит вас, накормит и обогреет! Тысячи российских солдат сделали правильный выбор и теперь ждут окончания войны в хороших условиях: комфортные казармы, трехразовое горячее питание, медицинское обслуживание".
Предыстория:
- В Министерстве обороны Южной Кореи 8 октября заявили, что Северная Корея, вероятно, направит какую-то часть своих регулярных вооруженных сил в Украину в поддержку России.
- 13 октября Зеленский заявил, что Северная Корея поставляет России не только оружие, но и личный состав в военные силы, и призвал партнеров усилить поддержку Украины. 14 октября Зеленский заявил о фактическом включении в войну Северной Кореи. 17 октября президент уточнил, что Россия намерена привлечь около 10 тысяч солдат из Северной Кореи к войне против Украины.
- 18 октября руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов подтвердил, что около 11 тысяч северокорейских пехотинцев сейчас проходят подготовку на востоке России. Они будут готовы к участию в боевых действиях против Украины уже с 1 ноября. Прибытие первых северокорейских войск на Курское направление фронта украинская разведка ожидает 23 октября.
- 23 октября разведка Южной Кореи сообщила, что Северная Корея отправила в Россию 3000 военных для поддержки оккупантов на войне против Украины и также пытается изолировать семьи отобранных солдат в определенном месте, чтобы информация не распространялась.