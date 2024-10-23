"Украина накормит и обогреет": солдат КНДР призывают сдаваться в плен

Проект "Хочу Жить" призывает северокорейских солдатов не поддерживать преступный режим государства-агрессора РФ и сдаваться в украинский плен.

Источник: "Хочу Жить" в социальных сетях

Детали: Сообщение опубликовано на русском и корейском языках. Государственный проект Украины отмечает: неважно, сколько солдат отправит Пхеньян в помощь России, неважно, на какое направление – украинские лагеря для военнопленных готовы принять солдат любой национальности, вероисповедания и идеологических взглядов.

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Дословно: "Обращаемся к бойцам Корейской народной армии, которых отправили помогать путинскому режиму. Вы не должны бессмысленно умирать на чужой земле. Не нужно повторять судьбу сотен тысяч российских солдат, которые уже никогда не вернутся домой!

Сдавайтесь в плен! Украина приютит вас, накормит и обогреет! Тысячи российских солдат сделали правильный выбор и теперь ждут окончания войны в хороших условиях: комфортные казармы, трехразовое горячее питание, медицинское обслуживание".

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