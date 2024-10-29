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Переброска военных КНДР в РФ: Украина и Южная Корея усилят обмен разведданными

Валентина РоманенкоВторник, 29 октября 2024, 11:51
Переброска военных КНДР в РФ: Украина и Южная Корея усилят обмен разведданными
Зеленский. иллюстративное фото ОП

Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Республики Корея Юн Сок Йолем договорился активизировать контакты на всех уровнях и усилить обмен разведданными в связи с привлечением Россией северокорейских военных в войне против Украины.

Источник: Зеленский в соцсетях

Прямая речь: "Обсудили привлечение северокорейских военных к российскому вторжению в Украину. Вывод один - эта война интернационализируется и выходит за пределы двух государств.

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Предоставил собеседнику свежие данные о переброске 3 тысяч северокорейских военных на российские полигоны в непосредственной близости к зоне боевых действий и ожидаемое увеличение их количества примерно до 12 тысяч.

Договорились усилить обмен разведданными и экспертизой, активизировать контакты на всех уровнях, в том числе высшем, чтобы выработать стратегию действий и перечень контрмер в ответ на эскалацию, а также привлечь к сотрудничеству общих партнеров. В рамках этой договоренности Украина и Республика Корея в ближайшее время обменяются делегациями для координации действий".

Детали: Глава украинского государства также поблагодарил президента Кореи за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за уже предоставленную и анонсированную финансовую и гуманитарную помощь.

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Что предшествовало: Центр национального сопротивления сообщил, что по данным от местного населения, более 3 тысяч северокорейских солдат начали слаживание в Курской области РФ.

Предыстория:

  • В Министерстве обороны Южной Кореи 8 октября заявили, что Северная Корея, вероятно, направит какую-то часть своих регулярных вооруженных сил в Украину в поддержку России.
  • 13 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Северная Корея поставляет России не только оружие, но и личный состав в военные силы, и призвал партнеров усилить поддержку Украины. 17 октября президент уточнил, что Россия намерена привлечь около 10 тысяч солдат из Северной Кореи к войне против Украины.
  • 18 октября руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов подтвердил, что около 11 тысяч северокорейских пехотинцев сейчас проходят подготовку на востоке России. По его словам, они будут готовы к участию в боевых действиях против Украины уже с 1 ноября. 
  • Первые подразделения военных из КНДР, которые прошли обучение на восточных российских полигонах, прибыли в зону боевых действий 23 октября, их заметили в Курской области РФ.
  • 28 октября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил присутствие военных из Северной Кореи на территории России, в частности в Курской области.

КНДРЮжная Кореявойнаразведка
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