Переброска военных КНДР в РФ: Украина и Южная Корея усилят обмен разведданными

Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Республики Корея Юн Сок Йолем договорился активизировать контакты на всех уровнях и усилить обмен разведданными в связи с привлечением Россией северокорейских военных в войне против Украины.

Источник: Зеленский в соцсетях

Прямая речь: "Обсудили привлечение северокорейских военных к российскому вторжению в Украину. Вывод один - эта война интернационализируется и выходит за пределы двух государств.

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Предоставил собеседнику свежие данные о переброске 3 тысяч северокорейских военных на российские полигоны в непосредственной близости к зоне боевых действий и ожидаемое увеличение их количества примерно до 12 тысяч.

Договорились усилить обмен разведданными и экспертизой, активизировать контакты на всех уровнях, в том числе высшем, чтобы выработать стратегию действий и перечень контрмер в ответ на эскалацию, а также привлечь к сотрудничеству общих партнеров. В рамках этой договоренности Украина и Республика Корея в ближайшее время обменяются делегациями для координации действий".

Детали: Глава украинского государства также поблагодарил президента Кореи за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за уже предоставленную и анонсированную финансовую и гуманитарную помощь.

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Что предшествовало: Центр национального сопротивления сообщил, что по данным от местного населения, более 3 тысяч северокорейских солдат начали слаживание в Курской области РФ.

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