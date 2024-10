Трамп повернувся у Батлер, де у нього стріляли, разом із Маском

Кандидат у президенти США Дональд Трамп у суботу, 5 жовтня, виступив на передвиборчому мітингу у місті Батлер, де у липні на нього було скоєно замах, на сцені його підтримав американський мільярдер та гендиректор компанії SpaceX Ілон Маск.

Джерело: The Guardian, CNN, "Європейська правда"

Деталі: Під час заходу, трибуну Трампа оточувало захисне скло, чого не було на мітингу у липні .

У своїй промові Трамп кілька разів згадав липневий замах, заявивши, що ці події зробили його прихильників "сильнішими, гіршими, згуртованішими, рішучими і ближчими до перемоги, ніж будь-коли раніше".

За його словами, стрілець не потрапив до нього "з провидіння долі та милості божої".

Водночас Трамп натякнув на те, що стикається з "ворогом зсередини", більш небезпечним, ніж будь-який зовнішній супротивник.

"Протягом останніх восьми років ті, хто хоче перешкодити нам досягти цього майбутнього, обмовляли мене, оголошували мені імпічмент, висували звинувачення, намагалися викинути мене з виборчих бюлетенів, і хто знає, можливо, навіть намагалися вбити мене", – сказав він.

Live from the @realDonaldTrump rally in Pennsylvania.



Same location where he was shot.



https://t.co/qg31Yb977x