Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Трамп повернувся у Батлер, де у нього стріляли, разом із Маском

Уляна Кричковська, Роман ПетренкоНеділя, 6 жовтня 2024, 08:46
Трамп повернувся у Батлер, де у нього стріляли, разом із Маском
скриншот

Кандидат у президенти США Дональд Трамп у суботу, 5 жовтня, виступив на передвиборчому мітингу у місті Батлер, де у липні на нього було скоєно замах, на сцені його підтримав американський мільярдер та гендиректор компанії SpaceX Ілон Маск.

Джерело: The GuardianCNN, "Європейська правда"

Деталі: Під час заходу, трибуну Трампа оточувало захисне скло, чого не було на мітингу у липні . 

Реклама:

У своїй промові Трамп кілька разів згадав липневий замах, заявивши, що ці події зробили його прихильників "сильнішими, гіршими, згуртованішими, рішучими і ближчими до перемоги, ніж будь-коли раніше". 

За його словами, стрілець не потрапив до нього "з провидіння долі та милості божої". 

Водночас Трамп натякнув на те, що стикається з "ворогом зсередини", більш небезпечним, ніж будь-який зовнішній супротивник. 

РЕКЛАМА:

"Протягом останніх восьми років ті, хто хоче перешкодити нам досягти цього майбутнього, обмовляли мене, оголошували мені імпічмент, висували звинувачення, намагалися викинути мене з виборчих бюлетенів, і хто знає, можливо, навіть намагалися вбити мене", – сказав він. 

Під час мітингу до нього долучився Ілон Маск, який раніше заявляв про те, що "прийде підтримати" республіканця.

"Справжнє випробування чийогось характеру – це те, як він поводиться під вогнем. У нас був один президент, який не міг піднятися по сходах, і інший, який після поранення бив кулаками! Бийся, бийся, бийся!", – заявив він під час виступу.

Також бізнесмен заявив, що демократи хочуть "відібрати свободу слова" та "право на носіння зброї", а також підкреслив, що Трамп має перемогти, "щоб зберегти Конституцію та демократію в Америці".

Як відомо, 13 липня стався замах на Трампа під час передвиборчого заходу у містечку Батлер.

Резонансна подія викликала у США побоювання стосовно можливого сплеску насильства та призвів до розслідувань служб безпеки, які забезпечували охорону політика.

А співробітники Секретної служби США рекомендували штабу Трампа відмовитися від планування великих мітингів та інших заходів просто неба і з великим скупченням людей.

Вже 15 вересня у кампанії Трампа повідомили про стрілянину біля його гольф-клубу у Флориді.

ТрампМасквибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Російські командири заохочують страти українських військовополонених – ISW

Українська кіберспортивна команда NAVI в епічному фіналі виграла IEM Rio 2024

відеоУ Дніпрі гендиректор компанії облаяв працівників ТЦК: там прокоментували

Безпілотник "Хезболли" атакував Ізраїль: 67 поранених, тривога не звучала

ZDF: Зустрічі "Рамштайн" за участю лідерів країн найближчим часом не буде

Байден збирається до Німеччини наступного тижня – ЗМІ

Усі новини...
Трамп
Трамп закликає Ізраїль атакувати ядерні об’єкти Ірану
Підозрюваний у спробі вбивства Трампа не визнав провини
Зеленський каже, що отримав від Трампа "пряму інформацію" щодо підтримки України
Останні новини
03:10
DeepState: Ворог просунувся біля Вугледара і Часового Яру на Донеччині
03:00
боксФ'юрі назвав боксера, з яким нізащо не вийде у ринг
02:28
Російські командири заохочують страти українських військовополонених – ISW
02:05
футболЛідер збірної України пропустив тренування перед матчем з Чехією
01:36
Біля мітингу Трампа поліція затримала озброєного чоловіка
00:48
КНДР привела у бойову готовність артилерію на кордоні з Південною Кореєю
00:16
Українська кіберспортивна команда NAVI в епічному фіналі виграла IEM Rio 2024
00:03
футболРебров розповів про стан Степаненка та Калюжного перед матчем із Чехією
00:03
Як психологічно підготуватися до усиновлення: поради
23:47
Мелоні у розмові з прем’єром Ізраїлю обурилась удару по миротворцях ООН в Лівані
Усі новини...
Реклама:
Реклама: