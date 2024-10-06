Трамп повернувся у Батлер, де у нього стріляли, разом із Маском

Кандидат у президенти США Дональд Трамп у суботу, 5 жовтня, виступив на передвиборчому мітингу у місті Батлер, де у липні на нього було скоєно замах, на сцені його підтримав американський мільярдер та гендиректор компанії SpaceX Ілон Маск.

Джерело: The Guardian, CNN, "Європейська правда"

Деталі: Під час заходу, трибуну Трампа оточувало захисне скло, чого не було на мітингу у липні .

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У своїй промові Трамп кілька разів згадав липневий замах, заявивши, що ці події зробили його прихильників "сильнішими, гіршими, згуртованішими, рішучими і ближчими до перемоги, ніж будь-коли раніше".

За його словами, стрілець не потрапив до нього "з провидіння долі та милості божої".

Водночас Трамп натякнув на те, що стикається з "ворогом зсередини", більш небезпечним, ніж будь-який зовнішній супротивник.

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"Протягом останніх восьми років ті, хто хоче перешкодити нам досягти цього майбутнього, обмовляли мене, оголошували мені імпічмент, висували звинувачення, намагалися викинути мене з виборчих бюлетенів, і хто знає, можливо, навіть намагалися вбити мене", – сказав він.

Live from the @realDonaldTrump rally in Pennsylvania.



Same location where he was shot.



https://t.co/qg31Yb977x — Elon Musk (@elonmusk) October 5, 2024

Під час мітингу до нього долучився Ілон Маск, який раніше заявляв про те, що "прийде підтримати" республіканця.

"Справжнє випробування чийогось характеру – це те, як він поводиться під вогнем. У нас був один президент, який не міг піднятися по сходах, і інший, який після поранення бив кулаками! Бийся, бийся, бийся!", – заявив він під час виступу.

Також бізнесмен заявив, що демократи хочуть "відібрати свободу слова" та "право на носіння зброї", а також підкреслив, що Трамп має перемогти, "щоб зберегти Конституцію та демократію в Америці".

Як відомо, 13 липня стався замах на Трампа під час передвиборчого заходу у містечку Батлер.

Резонансна подія викликала у США побоювання стосовно можливого сплеску насильства та призвів до розслідувань служб безпеки, які забезпечували охорону політика.

А співробітники Секретної служби США рекомендували штабу Трампа відмовитися від планування великих мітингів та інших заходів просто неба і з великим скупченням людей.

Вже 15 вересня у кампанії Трампа повідомили про стрілянину біля його гольф-клубу у Флориді.