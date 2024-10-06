Трамп вернулся в Батлер, где в него стреляли, вместе с Маском

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в субботу, 5 октября, выступил на предвыборном митинге в городе Батлер, где в июле на него было совершено покушение, на сцене его поддержал американский миллиардер и гендиректор компании SpaceX Илон Маск.

Источник: The Guardian, CNN, "Европейская правда"

Детали: Во время мероприятия, трибуну Трампа окружало защитное стекло, чего не было на митинге в июле.

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В своей речи Трамп несколько раз вспомнил июльское покушение, заявив, что эти события сделали его сторонников "сильнее, хуже, сплоченнее, решительнее и ближе к победе, чем когда-либо прежде".

По его словам, стрелок не попал к нему "по провидению судьбы и милости божьей".

В то же время Трамп намекнул на то, что сталкивается с "врагом изнутри", более опасным, чем любой внешний противник.

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"В течение последних восьми лет те, кто хочет помешать нам достичь этого будущего, клеветали на меня, объявляли мне импичмент, выдвигали обвинения, пытались выбросить меня из избирательных бюллетеней, и кто знает, возможно, даже пытались убить меня", – сказал он.

Live from the @realDonaldTrump rally in Pennsylvania.



Same location where he was shot.



https://t.co/qg31Yb977x — Elon Musk (@elonmusk) October 5, 2024

Во время митинга к нему присоединился Илон Маск, который ранее заявлял о том, что "придет поддержать" республиканца.

"Настоящее испытание чьего-то характера – это то, как он ведет себя под огнем. У нас был один президент, который не мог подняться по лестнице, и другой, который после ранения бил кулаками! Борись, борись, борись!", – заявил он во время выступления.

Также бизнесмен заявил, что демократы хотят "отобрать свободу слова" и "право на ношение оружия", а также подчеркнул, что Трамп должен победить, "чтобы сохранить Конституцию и демократию в Америке".

Как известно, 13 июля произошло покушение на Трампа во время предвыборного мероприятия в городке Батлер.

Резонансное событие вызвало в США опасения относительно возможного всплеска насилия и привело к расследованиям служб безопасности, которые обеспечивали охрану политика.

А сотрудники Секретной службы США рекомендовали штабу Трампа отказаться от планирования крупных митингов и других мероприятий под открытым небом и с большим скоплением людей.

Уже 15 сентября в кампании Трампа сообщили о стрельбе возле его гольф-клуба во Флориде.