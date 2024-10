Трамп вернулся в Батлер, где в него стреляли, вместе с Маском

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в субботу, 5 октября, выступил на предвыборном митинге в городе Батлер, где в июле на него было совершено покушение, на сцене его поддержал американский миллиардер и гендиректор компании SpaceX Илон Маск.

Детали: Во время мероприятия, трибуну Трампа окружало защитное стекло, чего не было на митинге в июле.

В своей речи Трамп несколько раз вспомнил июльское покушение, заявив, что эти события сделали его сторонников "сильнее, хуже, сплоченнее, решительнее и ближе к победе, чем когда-либо прежде".

По его словам, стрелок не попал к нему "по провидению судьбы и милости божьей".

В то же время Трамп намекнул на то, что сталкивается с "врагом изнутри", более опасным, чем любой внешний противник.

"В течение последних восьми лет те, кто хочет помешать нам достичь этого будущего, клеветали на меня, объявляли мне импичмент, выдвигали обвинения, пытались выбросить меня из избирательных бюллетеней, и кто знает, возможно, даже пытались убить меня", – сказал он.

