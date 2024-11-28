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Росіяни пошкодили об’єкт інфраструктури на Київщині: 2 постраждалих

Ірина БалачукЧетвер, 28 листопада 2024, 10:43
Росіяни пошкодили об’єкт інфраструктури на Київщині: 2 постраждалих
Фото ДСНС

Внаслідок російської атаки у Київській області пошкоджений інфраструктурний об’єкт, приватний будинок, ангар та автомобілі, постраждали2 людини.

Джерело: голова Київської ОВА Руслан Кравченко у Facebook

Пряма мова Кравченка: "Внаслідок ворожої атаки пошкоджено інфраструктурний об’єкт. Пожежа ліквідована. Пошкоджена будівля та два автомобілі.

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В іншому районі області пошкоджено приватний будинок, нежитлову будівлю та ангарне приміщення.

Постраждало дві людини. Вони самостійно звернулися до лікарні з легкими ушкодженнями. Їм надається вся необхідна медична допомога". 

 
фото ДСНС

Деталі: За словами голови ОВА, в області працювали сили ППО – є збиті цілі.

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Наразі на Київщині тривають екстрені відключення електроенергії.

 
фото поліції

"Працюють 466 пунктів незламності. Оперативні групи продовжують роботи з ліквідації наслідків атаки на Київщину", – підсумував Кравченко. 

 
фото поліції

Передісторія:

Київська областьракетний удар
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