Росіяни пошкодили об’єкт інфраструктури на Київщині: 2 постраждалих
Внаслідок російської атаки у Київській області пошкоджений інфраструктурний об’єкт, приватний будинок, ангар та автомобілі, постраждали2 людини.
Джерело: голова Київської ОВА Руслан Кравченко у Facebook
Пряма мова Кравченка: "Внаслідок ворожої атаки пошкоджено інфраструктурний об’єкт. Пожежа ліквідована. Пошкоджена будівля та два автомобілі.
В іншому районі області пошкоджено приватний будинок, нежитлову будівлю та ангарне приміщення.
Постраждало дві людини. Вони самостійно звернулися до лікарні з легкими ушкодженнями. Їм надається вся необхідна медична допомога".
Деталі: За словами голови ОВА, в області працювали сили ППО – є збиті цілі.
Наразі на Київщині тривають екстрені відключення електроенергії.
"Працюють 466 пунктів незламності. Оперативні групи продовжують роботи з ліквідації наслідків атаки на Київщину", – підсумував Кравченко.
Передісторія:
- О 5:30 Повітряні сили повідомили про пуски ракет. Росія атакувала різні регіони ракетами і дронами. У Харкові та Луцьку пролунали вибухи.
- Оператор системи передачі НЕК "Укренерго" терміново ввів екстрені відключення електроенергії в Україні через російську масовану ракетно-дронову атаку.
- Також російські окупанти вдарили ракетами по інфраструктурі у Сумській області вранці 28 листопада.
- Близько 8 ранку вибухи пролунали у Києві, влада повідомила про роботу ППО. Також вибухи лунали у Миколаєві, Івано-Франківську та Хмельницькому.