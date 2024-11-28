Росіяни пошкодили об’єкт інфраструктури на Київщині: 2 постраждалих

Внаслідок російської атаки у Київській області пошкоджений інфраструктурний об’єкт, приватний будинок, ангар та автомобілі, постраждали2 людини.

Джерело: голова Київської ОВА Руслан Кравченко у Facebook

Пряма мова Кравченка: "Внаслідок ворожої атаки пошкоджено інфраструктурний об’єкт. Пожежа ліквідована. Пошкоджена будівля та два автомобілі.

Реклама:

В іншому районі області пошкоджено приватний будинок, нежитлову будівлю та ангарне приміщення.

Постраждало дві людини. Вони самостійно звернулися до лікарні з легкими ушкодженнями. Їм надається вся необхідна медична допомога".

фото ДСНС

Деталі: За словами голови ОВА, в області працювали сили ППО – є збиті цілі.

РЕКЛАМА:

Наразі на Київщині тривають екстрені відключення електроенергії.

фото поліції

"Працюють 466 пунктів незламності. Оперативні групи продовжують роботи з ліквідації наслідків атаки на Київщину", – підсумував Кравченко.

фото поліції

Передісторія: