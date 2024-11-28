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Россияне повредили инфраструктурный объект в Киевской области: 2 пострадавших      

Ирина БалачукЧетверг, 28 ноября 2024, 10:43
Россияне повредили инфраструктурный объект в Киевской области: 2 пострадавших      
Фото ДСНС

В результате российской атаки в Киевской области поврежден инфраструктурный объект, частный дом, ангар и автомобили, пострадали 2 человека.

Источник: глава Киевской ОВА Руслан Кравченко в Facebook

Прямая речь Кравченко: "В результате вражеской атаки поврежден инфраструктурный объект. Пожар ликвидирован. Повреждено здание и два автомобиля.

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В другом районе области поврежден частный дом, нежилое здание и ангарное помещение.

Пострадало два человека. Они самостоятельно обратились в больницу с легкими повреждениями. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь". 

 
фото ГСЧС

Детали: По словам главы ОВА, в области работали силы ПВО – есть сбитые цели.

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Сейчас на Киевщине продолжаются экстренные отключения электроэнергии.

 
фото полиции

"Работают 466 пунктов несокрушимости. Оперативные группы продолжают работы по ликвидации последствий атаки на Киевщину", – подытожил Кравченко.

 
фото полиции

Предыстория:

Киевская областьракетный удар
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