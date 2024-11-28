Россияне повредили инфраструктурный объект в Киевской области: 2 пострадавших
В результате российской атаки в Киевской области поврежден инфраструктурный объект, частный дом, ангар и автомобили, пострадали 2 человека.
Источник: глава Киевской ОВА Руслан Кравченко в Facebook
Прямая речь Кравченко: "В результате вражеской атаки поврежден инфраструктурный объект. Пожар ликвидирован. Повреждено здание и два автомобиля.
В другом районе области поврежден частный дом, нежилое здание и ангарное помещение.
Пострадало два человека. Они самостоятельно обратились в больницу с легкими повреждениями. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь".
Детали: По словам главы ОВА, в области работали силы ПВО – есть сбитые цели.
Сейчас на Киевщине продолжаются экстренные отключения электроэнергии.
"Работают 466 пунктов несокрушимости. Оперативные группы продолжают работы по ликвидации последствий атаки на Киевщину", – подытожил Кравченко.
Предыстория:
- В 5:30 Воздушные силы сообщили о пусках ракет. Россия атакует разные регионы ракетами и дронами. В Харькове и Луцке прогремели взрывы.
- Оператор системы передачи НЭК "Укрэнерго" срочно ввел экстренные отключения электроэнергии в Украине из-за российской массированной ракетно-дроновой атаки.
- Также российские оккупанты ударили ракетами по инфраструктуре в Сумской области утром 28 ноября.
- Около 8 утра взрывы прогремели в Киеве, власти сообщили о работе ПВО. Также взрывы раздавались в Николаеве, Ивано-Франковске и Хмельницком.