Россияне повредили инфраструктурный объект в Киевской области: 2 пострадавших      

В результате российской атаки в Киевской области поврежден инфраструктурный объект, частный дом, ангар и автомобили, пострадали 2 человека.

Источник: глава Киевской ОВА Руслан Кравченко в Facebook

Прямая речь Кравченко: "В результате вражеской атаки поврежден инфраструктурный объект. Пожар ликвидирован. Повреждено здание и два автомобиля.

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В другом районе области поврежден частный дом, нежилое здание и ангарное помещение.

Пострадало два человека. Они самостоятельно обратились в больницу с легкими повреждениями. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь".

фото ГСЧС

Детали: По словам главы ОВА, в области работали силы ПВО – есть сбитые цели.

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Сейчас на Киевщине продолжаются экстренные отключения электроэнергии.

фото полиции

"Работают 466 пунктов несокрушимости. Оперативные группы продолжают работы по ликвидации последствий атаки на Киевщину", – подытожил Кравченко.

фото полиции

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