Патриарх РПЦ Кирилл о ядерном оружии: Христиане не боятся конца света  

Патриарх Российской православной церкви Кирилл заявил, что не стоить нагнетать страх вокруг ядерного оружия, поскольку христиан не пугает конец света.

Источник: российское издание "Агентство. Новости" со ссылкой на заявление Кирилла на пленарном заседании XXVI Всемирного русского народного собора

Прямая речь патриарха РПЦ: "Нагнетание страха вокруг возможных апокалипсических сценариев, чрезмерный алармизм и спекуляции на ядерную тему не полезны с духовной точки зрения. Враг рода человеческого пытается посеять тревогу в сердца людей, …ибо человеком, лишенным духовного мира, легче манипулировать… Не нужно всему этому подыгрывать. Христиане не боятся так называемого конца света. Мы ждем господа Иисуса, который придет к великой славе, уничтожит зло и будет судить все народы".



Детали: При этом он добавил, что это "не означает, что мы должны сидеть сложа руки".

Реклама:

"Напротив, наше земное призвание — быть воинами Господа, … противостоять злу и отстаивать высокие нравственные идеалы. Вот такое целеполагание у России", – заявил Кирилл.

Почему это важно: C начала полномасштабного вторжения Россия много раз объявляла разные "красные линии", пересечение каких якобы приведет к ответу ядерным оружием.

"Красные линии" в разное время касались танков Леопард, западных ракет, истребителей F-16, ударов беспилотниками по России и прочего.

РЕКЛАМА:

Украина многократно переходила эти так называемые "красные линии" Кремля. Но даже заход украинских войск на территорию России и удерживание под контролем ВСУ сотни российских населенных пунктов не привели к какой-то принципиально новой реакции России в ответ на такие действия.

Российский правитель Владимир Путин сначала избрал стратегию не замечать происходящего, а потом пытался всячески приуменьшить значимость захвата российских территорий украинской армией.

Также российские власти и пропагандистские СМИ решили не замечать украинские удары беспилотниками по российским аэродромам и складам боеприпасов – после каждой новой атаки они пишут только о том, что ПВО якобы сбила десятки дронов и никогда не комментируют разрушения или потери.

Разговоры о ядерном оружии снова участились осенью 2024 года. Таким образом глава Кремля Владимир Путин пытался не допустить получения Киевом разрешения на удары по территории России западным дальнобойным оружием.

19 ноября Путин даже утвердил обновленную ядерную доктрину России. На этот раз одним из условий применения ядерного оружия был назван "старт баллистических ракет".

Украина все же получила разрешение использовать ракеты ATACMS и, по данным российского Минобороны, уже применяла их по территории России.