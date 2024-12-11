Ексміністр оборони Південної Кореї намагався накласти на себе руки в СІЗО – Yonhap

Колишній міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен намагався накласти на себе руки у слідчому ізоляторі на сході Сеула.

Джерело: Yonhap із посиланням на представника пенітенціарної служби

Деталі: Ексміністра оборони Південної Кореї утримують у СІЗО за звинуваченням у заколоті, пов'язаному з розслідуванням оголошення воєнного стану.

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Про це під час парламентських слухань повідомив начальник СІЗО Шин Йонг-Хе.

За його словами, стан здоров’я ексміністра стабільний.

Після невдалої спроби Кім перебуває в захисній камері, і його стан здоров'я залишається стабільним, повідомив законодавцям під час парламентських слухань Шин Йонг-Хе, начальник виправного центру.

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