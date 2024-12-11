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Ексміністр оборони Південної Кореї намагався накласти на себе руки в СІЗО – Yonhap

Ольга Глущенко Середа, 11 грудня 2024, 06:26
Ексміністр оборони Південної Кореї намагався накласти на себе руки в СІЗО – Yonhap
СІЗО на сході Сеула, фото: Yonhap

Колишній міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен намагався накласти на себе руки у слідчому ізоляторі на сході Сеула.

Джерело: Yonhap із посиланням на представника пенітенціарної служби

Деталі: Ексміністра оборони Південної Кореї утримують у СІЗО за звинуваченням у заколоті, пов'язаному з розслідуванням оголошення воєнного стану.

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Про це під час парламентських слухань повідомив начальник СІЗО Шин Йонг-Хе.

За його словами, стан здоров’я ексміністра стабільний.

Після невдалої спроби Кім перебуває в захисній камері, і його стан здоров'я залишається стабільним, повідомив законодавцям під час парламентських слухань Шин Йонг-Хе, начальник виправного центру.

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Передісторія:

  • Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 3 грудня оголосив надзвичайний воєнний стан у країні. У прямому телезверненні до нації Юн заявив, що цей захід необхідний для захисту країни від "комуністичних сил". Він не назвав конкретної загрози з боку КНДР, що володіє ядерною зброєю, і зосередився на своїх внутрішніх політичних опонентах.
  • Національна асамблея Південної Кореї 4 грудня проголосувала за вимогу до президента Юн Сок Йоля скасувати надзвичайний воєнний стан. Після цього президент заявив, що воєнний стан у країні буде скасований
  • Опозиційна Демократична партія Південної Кореї планувала звинуватити президента Юн Сок Йоля у державній зраді і запустити процедуру імпічменту.
  • Лідер правлячої партії Південної Кореї заявив 6 грудня, що президента Юн Сок Йоля треба негайно відсторонити від виконання обов'язків, додавши, що Юн наказав заарештувати відомих політиків під час свого воєнного стану, який пізніше був скасований.
  • У зверненні 7 грудня президент Південної Кореї заявив, що "щиро шкодує" про те, що викликав занепокоєння громадськості оголошенням воєнного стану, пообіцявши при цьому більше не повторювати подібного.
  • Того ж дня парламент Південної Кореї не проголосував за імпічмент президента Юн Сок Йоля, водночас лідер правлячої партії заявив, що президент таки піде у відставку.

Південна Корея
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