Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Экс-министр обороны Южной Кореи пытался покончить с собой в СИЗО – Yonhap

Ольга ГлущенкоСреда, 11 декабря 2024, 06:26
Экс-министр обороны Южной Кореи пытался покончить с собой в СИЗО – Yonhap
СИЗО на востоке Сеула, фото: Yonhap

Бывший министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен пытался покончить с собой в следственном изоляторе на востоке Сеула.

Источник: Yonhap со ссылкой на представителя пенитенциарной службы

Детали: Экс-министра обороны Южной Кореи удерживают в СИЗО по обвинению в мятеже, связанном с расследованием объявления военного положения.

Реклама:

Об этом во время парламентских слушаний сообщил начальник СИЗО Шин Йонг-Хе.

По его словам, состояние здоровья экс-министра стабильное.

После неудачной попытки Ким находится в защитной камере, и его состояние здоровья остается стабильным, сообщил законодателям во время парламентских слушаний Шин Йонг-Хе, начальник исправительного центра.

РЕКЛАМА:

Предыстория: 

  • 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Йоль 3 декабря объявил чрезвычайное военное положение в стране. В прямом телеобращении к нации во вторник Юн заявил, что эта мера необходима для защиты страны от "коммунистических сил". Он не назвал конкретной угрозы со стороны КНДР, обладающей ядерным оружием, и сосредоточился на своих внутренних политических оппонентах.
  • Национальная ассамблея Южной Кореи смогла 4 декабря проголосовать за требование к президенту Юн Сок Йолю отменить чрезвычайное военное положение. После этого президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил, что военное положение в стране будет отменено.
  • Оппозиционная Демократическая партия Южной Кореи планировала обвинить президента Юн Сок Йоля в государственной измене и запустить процедуру импичмента.
  • Лидер правящей партии Южной Кореи заявил 6 декабря, что президента Юн Сок Йоля надо немедленно отстранить от исполнения обязанностей, добавив, что Юн приказал арестовать известных политиков во время своего военного положения, которое позже было отменено.
  • В обращении 7 декабря президент Южной Кореи заявил, что он "искренне сожалеет" о том, что вызвал беспокойство общественности объявлением военного положения, пообещав при этом больше не повторять подобного.
  • В тот же день парламент Южной Кореи не проголосовал за импичмент президента Юн Сок Йоля, однако лидер правящей партии заявил, что президент таки уйдет в отставку.

Южная Корея
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Британия, Германия и Франция обеспокоены развитием ядерной программы Ирана

Зеленский заявил, что у Украины нет сил, чтобы отвоевать Крым и Донбасс

фотоСБУ: В Одесской области настоятель храма УПЦ МП восхвалял Путина и российских оккупантов

Рада провалила отзыв Бойко из комитета по вопросам прав человека: кто не голосовал

фото, видеоСенат Чехии единогласно признал депортацию крымских татар геноцидом

фотоВ ГБР рассказали детали задержания главы КРАИЛ: поддержка российского онлайн-казино

Все новости...
Южная Корея
Президенту Южной Кореи могут запретить выезд из страны
Парламент Кореи не поддержал импичмент президента, но в правящей партии говорят об отставке
Президент Южной Кореи об объявлении военного положения: Сожалею и прошу прощения
Последние новости
18:42
18:35
Индийская рупия снова упала до исторического минимума
18:26
В Киев приехал министр обороны Великобритании
18:21
видеоВ Мурманской области РФ столкнулись двухэтажный и грузовой поезда, есть пострадавшие
18:16
фото, видеоДо границы на дне багажника за крипту: в Одесской области разоблачили схему нелегального выезда
18:10
Украинцы теперь по желанию могут оформить только электронное пенсионное удостоверение
18:02
Передача "тел с Ил-76": Через месяц-два будет известно, действительно ли это останки пленных – Лубинец
18:01
биатлонПидручный вдохновляет, Дмитренко дебютирует, Давидова пропускает. Превью третьего этапа Кубка мира
17:50
К меморандуму об уменьшении лимитов на переводы присоединились еще 25 банков и финкомпаний
17:43
Макрон и Зеленский встретятся вечером в Брюсселе - Le Monde
Все новости...
Реклама:
Реклама: