Экс-министр обороны Южной Кореи пытался покончить с собой в СИЗО – Yonhap

Бывший министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен пытался покончить с собой в следственном изоляторе на востоке Сеула.

Источник: Yonhap со ссылкой на представителя пенитенциарной службы

Детали: Экс-министра обороны Южной Кореи удерживают в СИЗО по обвинению в мятеже, связанном с расследованием объявления военного положения.

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Об этом во время парламентских слушаний сообщил начальник СИЗО Шин Йонг-Хе.

По его словам, состояние здоровья экс-министра стабильное.

После неудачной попытки Ким находится в защитной камере, и его состояние здоровья остается стабильным, сообщил законодателям во время парламентских слушаний Шин Йонг-Хе, начальник исправительного центра.

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