Сирський про наступ ЗСУ на Курщину: "У мене не було вибору"

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський заявив, що повинен був здійснити наступальну операцію в Курській області, адже не мав іншого вибору, бо армія РФ могла прорватися на Сумщину та Харківщину.

Джерело: інтерв'ю Сирського Le Monde, пише "Суспільне"

Пряма мова: "У мене не було вибору, я повинен був провести цю операцію. Я повинен був одночасно зірвати наступ на Харків, зняти частину тиску на всіх фронтах і не допустити відкриття нового фронту на Суми. Тому я вирішив вести наступ там, де ворог мав слабке місце, з дуже малою кількістю солдатів для охорони кордону".

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Деталі: Сирський також вважає, що таким чином був послаблений наступальний потенціал російських військ та знижена інтенсивність атак, "за винятком Покровська та Курахового".

Нагадаємо:

Збройні сили України перетнули російсько-український кордон поблизу міста Суджа Курської області 6 серпня 2024 року.

10 серпня стало відомо, що ЗСУ взяли під контроль село Пороз у Бєлгородській області. У Брянській, Курській та Білгородській областях РФ було введено режим контртерористичної операції (КТО), що включає посилення охорони, обмеження руху, перевірку документів та контроль телефонів.

12 серпня українська влада вперше підтвердила участь ЗСУ в спецоперації на території Курської області.

Оцінюючи результати наступу ЗСУ на Курщині, президент Володимир Зеленський відзначив, що ця операція "значно допомогла і продовжує допомагати Україні в боротьбі з агресією РФ і забезпечила Силам оборони один із найбільших внесків в обмінний фонд".

Голова Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер заявив, що операція ЗСУ у Курській області створила стратегічну проблему для кремлівського правителя Володимира Путіна.

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