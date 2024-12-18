Сырский о наступлении ВСУ на Курщину: "У меня не было выбора"

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский заявил, что должен был осуществить наступательную операцию в Курской области, ведь не имел другого выбора, потому что армия РФ могла прорваться на Сумщину и Харьковщину.

Источник: интервью Сырского Le Monde, пишет "Суспільне"

Прямая речь: "У меня не было выбора, я должен был провести эту операцию. Я должен был одновременно сорвать наступление на Харьков, снять часть давления на всех фронтах и не допустить открытия нового фронта на Сумы. Поэтому я решил вести наступление там, где враг имел слабое место, с очень малым количеством солдат для охраны границы".

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Детали: Сырский также считает, что таким образом был ослаблен наступательный потенциал российских войск и снижена интенсивность атак, "за исключением Покровска и Курахово".

Предыстория:

Вооруженные силы Украины пересекли российско-украинскую границу вблизи города Суджа Курской области 6 августа 2024 года.

10 августа стало известно, что ВСУ взяли под контроль село Пороз в Белгородской области. В Брянской, Курской и Белгородской областях РФ был введен режим контртеррористической операции (КТО), включающий усиление охраны, ограничение движения, проверку документов и контроль телефонов.

12 августа украинские власти впервые подтвердили участие ВСУ в спецоперации на территории Курской области.

Оценивая результаты наступления ВСУ на Курщине, президент Владимир Зеленский отметил, что эта операция "значительно помогла и продолжает помогать Украине в борьбе с агрессией РФ и обеспечила Силам обороны один из крупнейших вкладов в обменный фонд".

Председатель Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр заявил, что операция ВСУ в Курской области создала стратегическую проблему для кремлевского правителя Владимира Путина.

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