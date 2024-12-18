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Сырский о наступлении ВСУ на Курщину: "У меня не было выбора"

Татьяна ОлейникСреда, 18 декабря 2024, 19:44
Сырский о наступлении ВСУ на Курщину: У меня не было выбора
Сырский. Фото - Getty Images

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский заявил, что должен был осуществить наступательную операцию в Курской области, ведь не имел другого выбора, потому что армия РФ могла прорваться на Сумщину и Харьковщину.

Источник: интервью Сырского Le Monde, пишет "Суспільне"

Прямая речь: "У меня не было выбора, я должен был провести эту операцию. Я должен был одновременно сорвать наступление на Харьков, снять часть давления на всех фронтах и не допустить открытия нового фронта на Сумы. Поэтому я решил вести наступление там, где враг имел слабое место, с очень малым количеством солдат для охраны границы".

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Детали: Сырский также считает, что таким образом был ослаблен наступательный потенциал российских войск и снижена интенсивность атак, "за исключением Покровска и Курахово".

Предыстория:

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