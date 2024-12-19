Путин предложил "дуэль": "Пусть определят цель в Киеве и попробуют сбить "Орешник"
Российский правитель Владимир Путин предложил провести технологический эксперимент: чтобы Запад и Украина определили объект в Киеве, Россия туда ударит "Орешником", а системы ПВО и ПРО попробуют его перехватить.
Источник: Путин во время так называемых "Итогов года"
Детали: Путин снова повторил тезис своей пропаганды, что шансов сбить "Орешник" ни у кого нет. Дальность этой ракеты, по его словам, составляет до 5,5 тысячи километров.
Лидер страны-террориста говорит, что даже средства противоракетной обороны, которые установлены в Румынии и Польше, не способны достать до комплекса "Орешник".
По словам главы Кремля, если западные эксперты полагают, что "Орешник" – это усовершенствованное старое, советское оружие, то пусть "организуют для России и Запада высокотехнологическую дуэль".
Прямая речь: "Пусть определят какой-то объект, скажем, в Киеве, сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем удар "Орешником". И посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы, а вот готова ли другая сторона?".
Детали: На дополнительный вопрос представителя российского военного СМИ, почему ракета называется "Орешник", Путин ответил "Честно? Не знаю".
Напомним: Лидер страны-террориста Владимир Путин, развязавший полномасштабную войну в центре Европы, периодически выступает с устрашающими заявлениями о "мощи российского оружия", которому якобы "нет аналогов", и ядерными угрозами.
Предыстория:
- По данным Воздушных сил ВСУ, во время ракетной атаки на город Днепр 21 ноября РФ применила межконтинентальную баллистическую ракету. Источники "УП" сообщили, что это могла быть ракета "Рубеж", которая является потенциальным носителем ядерного заряда.
- Хозяин Кремля Владимир Путин в обращении заявил, что во время утренней атаки на Днепр 21 ноября россияне применили ракету средней дальности "Орешник".
- Соединенные Штаты официально подтвердили, что Россия ударила по Днепру утром 21 ноября баллистической ракетой, которая была создана на основе межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 "Рубеж".
- 22 ноября Главное управление разведки Минобороны заявило, что 21 ноября государство-агрессор Россия нанесло удар по территории Украины, применив баллистическую ракету вероятно из состава ракетного комплекса "Кедр".
- Глава ГУР Кирилл Буданов отметил, что "Орешник" - название научно-исследовательской работы, "это просто шифр". По его словам, по состоянию на октябрь 2024 года Россия должна была изготовить два экспериментальных образца ракеты из состава ракетного комплекса "Кедр", одна из которых прилетела по Днепру 21 ноября.
- 28 ноября Путин заявил о якобы начале серийного производства системы "Орешник". Лидер Кремля сказал, что может применить ракету "Орешник" по "центрам принятия решений в Киеве".