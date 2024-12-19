Путин предложил "дуэль": "Пусть определят цель в Киеве и попробуют сбить "Орешник"

Российский правитель Владимир Путин предложил провести технологический эксперимент: чтобы Запад и Украина определили объект в Киеве, Россия туда ударит "Орешником", а системы ПВО и ПРО попробуют его перехватить.

Источник: Путин во время так называемых "Итогов года"

Детали: Путин снова повторил тезис своей пропаганды, что шансов сбить "Орешник" ни у кого нет. Дальность этой ракеты, по его словам, составляет до 5,5 тысячи километров.

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Лидер страны-террориста говорит, что даже средства противоракетной обороны, которые установлены в Румынии и Польше, не способны достать до комплекса "Орешник".

По словам главы Кремля, если западные эксперты полагают, что "Орешник" – это усовершенствованное старое, советское оружие, то пусть "организуют для России и Запада высокотехнологическую дуэль".

Прямая речь: "Пусть определят какой-то объект, скажем, в Киеве, сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем удар "Орешником". И посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы, а вот готова ли другая сторона?".

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Детали: На дополнительный вопрос представителя российского военного СМИ, почему ракета называется "Орешник", Путин ответил "Честно? Не знаю".

Напомним: Лидер страны-террориста Владимир Путин, развязавший полномасштабную войну в центре Европы, периодически выступает с устрашающими заявлениями о "мощи российского оружия", которому якобы "нет аналогов", и ядерными угрозами.

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