Медіарух закликає Зеленського застосувати санкції РНБО щодо Портнова
Учасники Медіаруху, а також українські медійні та громадські організації закликають президента Володимира Зеленського винести на розгляд РНБО пропозиції щодо запровадження санкцій проти колишнього заступника голови адміністрації Януковича та екснардепа Андрія Портнова. У разі відмови учасники руху вимагають публічного пояснення причин.
Джерело: заява Медіаруху, яку поширив "Детектор Медіа"
Деталі: Зазначається, що санкції щодо Портнова закликають запровадити через "численні журналістські розслідування, які свідчать про можливий збережений вплив Андрія Портнова на судову систему України".
Керівниця відділу розслідувань hromadske та представниця Медіаруху Ярослава Вольвач подала до Кабінету Міністрів петицію із закликом до РНБО запровадити санкції проти Портнова.
Пряма мова Вольвач: "Я би хотіла оприлюднити текст петиції на сайті Президента, утім, на жаль, там чотири рази відмовились публікувати мою петицію, посилаючись на її "невідповідність встановленим вимогам". Натомість в уряді аналогічний текст чомусь визнали таким, що відповідає усім нормам".
Медіарух підтримує петицію та закликає президента України ініціювати розгляд питання про санкції РНБО щодо Портнова відповідно до Закону України "Про санкції". У разі відмови активісти вимагають публічного пояснення причин.
Крім того, учасники Медіаруху звернулися до голови Верховного Суду та Вищої ради правосуддя із проханням забезпечити прозорість і неупередженість у розгляді справ, пов’язаних із публічними особами, зокрема Андрієм Портновим.
Дослівно: "Просимо провести перевірку суддівських рішень у цих справах на предмет їх відповідності стандартам правосуддя та суддівської етики. Будь-який можливий вплив на судову систему, зловживання або порушення стандартів правосуддя".
Чому це важливо: З 2010 по 2014 рік Андрій Портнов обіймав ключові посади в адміністрації президента-втікача Віктора Януковича, зокрема був заступником голови адміністрації. Він також був причетний до ухвалення "законів 16 січня", які обмежували права громадян і визнавали громадянське суспільство "екстремістами" та "іноземними агентами".
У 2021 році уряд США запровадив санкції проти Портнова за причетність до корупції та тиску на суддів. У заяві Міністерства фінансів США зазначалося, що Портнов впливав на судову систему, сприяв призначенню лояльних чиновників і використовував хабарництво для досягнення своїх цілей.
Передісторія:
- 12 грудня Київський апеляційний суд підтримав рішення Печерського районного суду та зобов’язав hromadske видалити розслідування про ексзаступника голови адміністрації Віктора Януковича Андрія Портнова. Редакція заявила про незгоду і подальшу боротьбу.
- 28 вересня Київський апеляційний суд відмовив у задоволенні скарги керівниці київського бюро "Радіо Свобода" та проєкту розслідувань "Схеми" Наталії Седлецької і залишив у силі рішення Печерського суду, який став на сторону колишнього посадовця часів Віктора Януковича Андрія Портнова у справі про захист його честі, гідності й репутації.
- 10 вересня Печерський районний суд задовольнив позов Портнова, щодо вилучення його з Реєстру зрадників.
- 18 квітня проєкт "Схеми" видання "Радіо Свобода" опублікували розслідування, в якому йшлося про те, що Портнов, який перебуває під санкціями США та виїхав з України, на початку квітня переписав великий маєток під Києвом, в елітному селищі Козин, на своїх дітей.
- У грудні 2023 року журналісти Hromadske проаналізували аудіозаписи розмов за участю та зі згадками ексзаступника голови адміністрації Віктора Януковича Андрія Портнова, які відбувалися після анексії Криму й стосувалися майна на півострові та роботи російських юристів в АРК.
- Як свідчать аудіозаписи, у квітні-травні 2014 році Портнов спілкувався з колишнім начальником головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Криму Сергієм Коровченком і колишнім депутатом Верховної Ради України Левом Миримським.
- У березні 2022 року "Схеми" опублікували розслідування про те, що Андрій Портнов володіє елітною нерухомістю в Москві спільно з друзями російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова.