Медіарух закликає Зеленського застосувати санкції РНБО щодо Портнова

Учасники Медіаруху, а також українські медійні та громадські організації закликають президента Володимира Зеленського винести на розгляд РНБО пропозиції щодо запровадження санкцій проти колишнього заступника голови адміністрації Януковича та екснардепа Андрія Портнова. У разі відмови учасники руху вимагають публічного пояснення причин.

Джерело: заява Медіаруху, яку поширив "Детектор Медіа"

Деталі: Зазначається, що санкції щодо Портнова закликають запровадити через "численні журналістські розслідування, які свідчать про можливий збережений вплив Андрія Портнова на судову систему України".

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Керівниця відділу розслідувань hromadske та представниця Медіаруху Ярослава Вольвач подала до Кабінету Міністрів петицію із закликом до РНБО запровадити санкції проти Портнова.

Пряма мова Вольвач: "Я би хотіла оприлюднити текст петиції на сайті Президента, утім, на жаль, там чотири рази відмовились публікувати мою петицію, посилаючись на її "невідповідність встановленим вимогам". Натомість в уряді аналогічний текст чомусь визнали таким, що відповідає усім нормам".

Медіарух підтримує петицію та закликає президента України ініціювати розгляд питання про санкції РНБО щодо Портнова відповідно до Закону України "Про санкції". У разі відмови активісти вимагають публічного пояснення причин.

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Крім того, учасники Медіаруху звернулися до голови Верховного Суду та Вищої ради правосуддя із проханням забезпечити прозорість і неупередженість у розгляді справ, пов’язаних із публічними особами, зокрема Андрієм Портновим.

Дослівно: "Просимо провести перевірку суддівських рішень у цих справах на предмет їх відповідності стандартам правосуддя та суддівської етики. Будь-який можливий вплив на судову систему, зловживання або порушення стандартів правосуддя".

Чому це важливо: З 2010 по 2014 рік Андрій Портнов обіймав ключові посади в адміністрації президента-втікача Віктора Януковича, зокрема був заступником голови адміністрації. Він також був причетний до ухвалення "законів 16 січня", які обмежували права громадян і визнавали громадянське суспільство "екстремістами" та "іноземними агентами".

У 2021 році уряд США запровадив санкції проти Портнова за причетність до корупції та тиску на суддів. У заяві Міністерства фінансів США зазначалося, що Портнов впливав на судову систему, сприяв призначенню лояльних чиновників і використовував хабарництво для досягнення своїх цілей.

Передісторія: