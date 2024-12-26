Медиарух призывает Зеленского применить санкции СНБО в отношении Портнова

Участники Медиадвижения, а также украинские медийные и общественные организации призывают президента Владимира Зеленского вынести на рассмотрение СНБО предложения о введении санкций против бывшего заместителя главы администрации Януковича и экс-нардепа Андрея Портнова. В случае отказа участники движения требуют публичного объяснения причин.

Источник: заявление Медиадвижения, которое распространил "Детектор Медиа"

Детали: Отмечается, что санкции в отношении Портнова призывают ввести из-за "многочисленных журналистских расследований, свидетельствующих о возможном сохранении влияния Андрея Портнова на судебную систему Украины".

Реклама:

Руководитель отдела расследований hromadske и представитель Медиаруха Ярослава Вольвач подала в Кабинет Министров петицию с призывом к СНБО ввести санкции против Портнова.

Прямая речь Вольвач: "Я бы хотела обнародовать текст петиции на сайте Президента, впрочем, к сожалению, там четыре раза отказались публиковать мою петицию, ссылаясь на ее "несоответствие установленным требованиям". Зато в правительстве аналогичный текст почему-то признали соответствующим всем нормам".

Медиадвижение поддерживает петицию и призывает президента Украины инициировать рассмотрение вопроса о санкциях СНБО в отношении Портнова в соответствии с Законом Украины "О санкциях". В случае отказа активисты требуют публичного объяснения причин.

РЕКЛАМА:

Кроме того, участники Медиадвижения обратились к председателю Верховного Суда и Высшего совета правосудия с просьбой обеспечить прозрачность и беспристрастность в рассмотрении дел, связанных с публичными лицами, в частности Андреем Портновым.

Дословно: "Просим провести проверку судейских решений по этим делам на предмет их соответствия стандартам правосудия и судейской этики. Любое возможное влияние на судебную систему, злоупотребление или нарушение стандартов правосудия".

Почему это важно: С 2010 по 2014 год Андрей Портнов занимал ключевые должности в администрации президента-беглеца Виктора Януковича, в частности был заместителем главы администрации. Он также был причастен к принятию "законов 16 января", которые ограничивали права граждан и признавали гражданское общество "экстремистами" и "иностранными агентами".

В 2021 году правительство США ввело санкции против Портнова за причастность к коррупции и давлению на судей. В заявлении Министерства финансов США отмечалось, что Портнов влиял на судебную систему, способствовал назначению лояльных чиновников и использовал взяточничество для достижения своих целей.

Предыстория: