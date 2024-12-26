Медиарух призывает Зеленского применить санкции СНБО в отношении Портнова
Участники Медиадвижения, а также украинские медийные и общественные организации призывают президента Владимира Зеленского вынести на рассмотрение СНБО предложения о введении санкций против бывшего заместителя главы администрации Януковича и экс-нардепа Андрея Портнова. В случае отказа участники движения требуют публичного объяснения причин.
Источник: заявление Медиадвижения, которое распространил "Детектор Медиа"
Детали: Отмечается, что санкции в отношении Портнова призывают ввести из-за "многочисленных журналистских расследований, свидетельствующих о возможном сохранении влияния Андрея Портнова на судебную систему Украины".
Руководитель отдела расследований hromadske и представитель Медиаруха Ярослава Вольвач подала в Кабинет Министров петицию с призывом к СНБО ввести санкции против Портнова.
Прямая речь Вольвач: "Я бы хотела обнародовать текст петиции на сайте Президента, впрочем, к сожалению, там четыре раза отказались публиковать мою петицию, ссылаясь на ее "несоответствие установленным требованиям". Зато в правительстве аналогичный текст почему-то признали соответствующим всем нормам".
Медиадвижение поддерживает петицию и призывает президента Украины инициировать рассмотрение вопроса о санкциях СНБО в отношении Портнова в соответствии с Законом Украины "О санкциях". В случае отказа активисты требуют публичного объяснения причин.
Кроме того, участники Медиадвижения обратились к председателю Верховного Суда и Высшего совета правосудия с просьбой обеспечить прозрачность и беспристрастность в рассмотрении дел, связанных с публичными лицами, в частности Андреем Портновым.
Дословно: "Просим провести проверку судейских решений по этим делам на предмет их соответствия стандартам правосудия и судейской этики. Любое возможное влияние на судебную систему, злоупотребление или нарушение стандартов правосудия".
Почему это важно: С 2010 по 2014 год Андрей Портнов занимал ключевые должности в администрации президента-беглеца Виктора Януковича, в частности был заместителем главы администрации. Он также был причастен к принятию "законов 16 января", которые ограничивали права граждан и признавали гражданское общество "экстремистами" и "иностранными агентами".
В 2021 году правительство США ввело санкции против Портнова за причастность к коррупции и давлению на судей. В заявлении Министерства финансов США отмечалось, что Портнов влиял на судебную систему, способствовал назначению лояльных чиновников и использовал взяточничество для достижения своих целей.
Предыстория:
- 12 декабря Киевский апелляционный суд поддержал решение Печерского районного суда и обязал hromadske удалить расследование об экс-заместителе главы администрации Виктора Януковича Андрее Портнове. Редакция заявила о несогласии и дальнейшей борьбе.
- 28 сентября Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы руководительницы киевского бюро "Радио Свобода" и проекта расследований "Схемы" Натальи Седлецкой и оставил в силе решение Печерского суда, который встал на сторону бывшего чиновника времен Виктора Януковича Андрея Портнова в деле о защите его чести, достоинства и репутации.
- 10 сентября Печерский районный суд удовлетворил иск Портнова, об исключении его из Реестра предателей.
- 18 апреля проект "Схемы" издания "Радио Свобода" опубликовали расследование, в котором говорилось о том, что Портнов, который находится под санкциями США и выехал из Украины, в начале апреля переписал большое имение под Киевом, в элитном поселке Козин, на своих детей.
- В декабре 2023 года журналисты Hromadske проанализировали аудиозаписи разговоров с участием и с упоминаниями экс-заместителя главы администрации Виктора Януковича Андрея Портнова, которые происходили после аннексии Крыма и касались имущества на полуострове и работы российских юристов в АРК.
- Как свидетельствуют аудиозаписи, в апреле-мае 2014 года Портнов общался с бывшим начальником главного управления юстиции Министерства юстиции Украины в Крыму Сергеем Коровченко и бывшим депутатом Верховной Рады Украины Львом Миримским.
- В марте 2022 года "Схемы" опубликовали расследование о том, что Андрей Портнов владеет элитной недвижимостью в Москве совместно с друзьями российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.