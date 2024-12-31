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В ефір потрапив жарт "95 кварталу" про Фаріон. Студія перепросила

Тетяна ОлійникВівторок, 31 грудня 2024, 15:32
В ефір потрапив жарт 95 кварталу про Фаріон. Студія перепросила
Фрагмент з телеефіру "1+1". Знімок поширила Софія Семчишин

В ефірі телеканалу "1+1" пролунав жарт про вбиту мовознавицю Ірину Фаріон. Студія пояснила, що це повтор минулорічного випуску і перепросила.

Джерело: Софія Семчишин в Instagram, "95 квартал" в Instagram, "1+1" в Instagram

Деталі: Телеканал "1+1 Україна" повторив новорічний випуск минулого року "95 кварталу", де був жарт про вбиту в липні цього року Ірину Фаріон. Також актори показали її портрети у номері про лікування прихильників "руського миру".

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Донька загиблої – Ірина Семчишин обурилась жарту та написала, що чекає реакцій від студії.

Пряма мова Семчишин: "Ірину Дмитрівну Фаріон вбили за українську мову, за українську позицію! Знущання над загиблими українцями вам не пробачать! Я чекаю ще реакцій!"

Деталі: Телеканал "1+1" перепросив у Семчишин та в усіх, "кого недоречний жарт зачепив та образив". Також анонсував перевірки архівних матеріалів задля уникнення таких ситуацій.

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Дослівно "1+1": "Випуск, який вийшов 29 грудня, є одним із старих випусків. На жаль, було допущено помилку, і жарт, який не мав з'явитися в ефірі, залишився у програмі. Жартувати про людину, яка трагічно загинула, абсолютно неприпустимо за будь-яких обставин, навіть якщо йдеться про старий випуск. Будуть проведені ретельні перевірки архівних матеріалів, а також вжито заходів щодо попередження подібних ситуацій".

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Деталі: Студія "95 квартал" теж перепросила за цей жарт та наголосила, що в ефір потрапив минулорічний випуск.

Дослівно "95 квартал": "29 грудня транслювався один із наших архівних випусків минулорічної давності. На жаль, у ньому залишився жарт, який не мав потрапити в ефір. Ми не маємо впливу на те, які випуски обирають для повторного показу, оскільки цей процес контролює виключно телевізійний Канал".

Нагадаємо: 

Соціальними мережами 30 грудня поширився фейковий знімок телеекрану, на якому було попередження про удар "Орєшніком" по Україні. Телеканал "1+1" спростував, що на телемарафон була здійснена хакерська атака.

Передісторія:

  • Ввечері 19 липня 2024 року у Львові скоїли замах на колишню народну депутатку Ірину Фаріон, це сталося на вулиці Масарика. Пізніше Фаріон померла у лікарні.
  • 25 липня у Дніпрі затримали підозрюваного у скоєнні вбивства громадської діячки та мовознавиці Ірини Фаріон. 18-річний затриманий є мешканцем Дніпра. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові. Слідство схилялося до думки, що стрілець - лише виконавець
  • 26 липня суд арештував на 2 місяці підозрюваного В'ячеслава Зінченка без альтернативи внесення застави. Після обрання запобіжного заходу молодик заявив журналістам, що не вбивав мовознавицю.
  • Захист потерпілої сторони заявив, що наполягатиме на перекваліфікації обвинувачення, а саме – на заміні частини першої статті про умисне вбивство на другу, яка передбачає можливість довічного ув'язнення.
  • 26 грудня фігуранту у справі про вбивство змінили кваліфікацію злочину: тепер його підозрюють в умисному вбивстві особи у зв’язку з виконанням нею громадського обов’язку з мотивів національної нетерпимості, та у незаконному поводженні зі зброєю.

телебаченняФаріон
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