Зеленський: У нас уже є карта з кількістю та типами військ партнерів, які можуть розгорнути в Україні
Президент Володимир Зеленський вважає, що Україні потрібна армія в 1,5 млн осіб, щоб протистояти потенційному вторгненню Росії. За його словами, українські військові уже надали йому карту з кількістю та типами військ партнерів України, де вони можуть розгорнути свої миротворчі сили.
Джерело: Зеленський під час панелі Strategic Investment: The Future of U.S. – Ukraine Security Cooperation
Участь на панелі транслювалась Офісом президента, переклад з англійської мови також здійснювали на Youtube ОП
Пряма мова: "Гарантії безпеки повинні бути від США та Європи разом. Якщо ми розглядаємо контингенти, як частину гарантій безпеки для України.
Не важливо з якої країни ці сили, в будь-якому випадку, нам потрібно 1,5 млн армії, якщо ми не в НАТО. Якщо ми справі хочемо, після припинення вогню, не боятися нової окупації чи нового вторгнення Росії. Це реальні безпекові гарантії. Путін знатиме, що він має 1,5 млн армію і Україна має армію в 1,5 млн людей. Якщо він хоче прийти і загинути, будь ласка...
Наші військові вже зробили своє домашнє завдання і я ще не ділився цим з нашими союзниками, але у нас уже є карта з кількістю та типами військ наших партнерів, де вони повинні бути (на території України - ред.).
Ми готові до будь-якого формату зустрічі. Давайте зробимо це".
Деталі: За словами Зеленського, він обговорював питання миротворців із президентом США і Франції Дональдом Трампом та Емманюелем Макроном та прем'єром Британії Кіром Стармером.
Він вважає, що це питання потрібно розглядати разом, не розділяючи Європу та США.
Зеленський додав, що у разі недоступності НАТО для України, хотілося б мати таку армію. Крім того, на його думку, така армія буде більшою за інші союзи.
Передісторія:
- Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що після досягнення угоди про припинення вогню необхідно розмістити в Україні щонайменше 200 тисяч європейських миротворців для запобігання новому нападу Росії.
- Пізніше Зеленський підкреслив, що будь-які ефективні миротворчі сили, розгорнуті в Україні, повинні включати американські війська.
- Зеленський також уточнив, що кількість миротворців залежатиме від розмірів української армії.
- Президент Володимир Зеленський переконаний, що Україна може не потребувати присутності іноземного миротворчого контингенту, якщо матиме свою збільшену армію, достатньо зброї і грошей на її утримання.