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Зеленський: У нас уже є карта з кількістю та типами військ партнерів, які можуть розгорнути в Україні

Альона Мазуренко П'ятниця, 14 лютого 2025, 18:00
Зеленський: У нас уже є карта з кількістю та типами військ партнерів, які можуть розгорнути в Україні
Зеленський, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україні потрібна армія в 1,5 млн осіб, щоб протистояти потенційному вторгненню Росії. За його словами, українські військові уже надали йому карту з кількістю та типами військ партнерів України, де вони можуть розгорнути свої миротворчі сили.

Джерело: Зеленський під час панелі Strategic Investment: The Future of U.S. – Ukraine Security Cooperation

Участь на панелі транслювалась Офісом президента, переклад з англійської мови також здійснювали на Youtube ОП

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Пряма мова: "Гарантії безпеки повинні бути від США та Європи разом. Якщо ми розглядаємо контингенти, як частину гарантій безпеки для України.

Не важливо з якої країни ці сили, в будь-якому випадку, нам потрібно 1,5 млн армії, якщо ми не в НАТО. Якщо ми справі хочемо, після припинення вогню, не боятися нової окупації чи нового вторгнення Росії. Це реальні безпекові гарантії. Путін знатиме, що він має 1,5 млн армію і Україна має армію в 1,5 млн людей. Якщо він хоче прийти і загинути, будь ласка...

Наші військові вже зробили своє домашнє завдання і я ще не ділився цим з нашими союзниками, але у нас уже є карта з кількістю та типами військ наших партнерів, де вони повинні бути (на території України - ред.).

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Ми готові до будь-якого формату зустрічі. Давайте зробимо це".

Деталі: За словами Зеленського, він обговорював питання миротворців із президентом США і Франції Дональдом Трампом та Емманюелем Макроном та прем'єром Британії Кіром Стармером. 

Він вважає, що це питання потрібно розглядати разом, не розділяючи Європу та США.

Зеленський додав, що у разі недоступності НАТО для України, хотілося б мати таку армію. Крім того, на його думку, така армія буде більшою за інші союзи. 

Передісторія:

Зеленськиймиротворцівійна
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