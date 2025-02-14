Зеленский: У нас уже есть карта с количеством и типами войск партнеров, которые могут развернуть в Украине
Президент Владимир Зеленский считает, что Украине нужна армия в 1,5 млн человек, чтобы противостоять потенциальному вторжению России. По его словам, украинские военные уже предоставили ему карту с количеством и типами войск партнеров Украины, где они могут развернуть свои миротворческие силы.
Источник: Зеленский во время панели Strategic Investment: The Future of U.S. - Ukraine Security Cooperation
Участие на панели транслировалось Офисом президента, перевод с английского языка также осуществляли на Youtube ОП
Прямая речь: "Гарантии безопасности должны быть от США и Европы вместе. Если мы рассматриваем контингенты, как часть гарантий безопасности для Украины.
Не важно из какой страны эти силы, в любом случае, нам нужно 1,5 млн армии, если мы не в НАТО. Если мы по делу хотим, после прекращения огня, не бояться новой оккупации или нового вторжения России. Это реальные гарантии безопасности. Путин будет знать, что он имеет 1,5 млн армию и Украина имеет армию в 1,5 млн человек. Если он хочет прийти и погибнуть, пожалуйста...
Наши военные уже сделали свое домашнее задание и я еще не делился этим с нашими союзниками, но у нас уже есть карта с количеством и типами войск наших партнеров, где они должны быть (на территории Украины - ред.).
Мы готовы к любому формату встречи. Давайте сделаем это".
Детали: По словам Зеленского, он обсуждал вопрос миротворцев с президентом США и Франции Дональдом Трампом и Эмманюэлем Макроном и премьером Великобритании Киром Стармером.
Он считает, что этот вопрос нужно рассматривать вместе, не разделяя Европу и США.
Зеленский добавил, что в случае недоступности НАТО для Украины, хотелось бы иметь такую армию. Кроме того, по его мнению, такая армия будет больше других союзов.
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский заявил, что после достижения соглашения о прекращении огня необходимо разместить в Украине не менее 200 тысяч европейских миротворцев для предотвращения нового нападения России.
- Позже Зеленский подчеркнул, что любые эффективные миротворческие силы, развернутые в Украине, должны включать американские войска.
- Зеленский также уточнил, что количество миротворцев будет зависеть от размеров украинской армии.
- Президент Владимир Зеленский убежден, что Украина может не нуждаться в присутствии иностранного миротворческого контингента, если будет иметь свою увеличенную армию, достаточно оружия и денег на ее содержание.