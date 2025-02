Зеленский: У нас уже есть карта с количеством и типами войск партнеров, которые могут развернуть в Украине

Президент Владимир Зеленский считает, что Украине нужна армия в 1,5 млн человек, чтобы противостоять потенциальному вторжению России. По его словам, украинские военные уже предоставили ему карту с количеством и типами войск партнеров Украины, где они могут развернуть свои миротворческие силы.

Источник: Зеленский во время панели Strategic Investment: The Future of U.S. - Ukraine Security Cooperation

Участие на панели транслировалось Офисом президента, перевод с английского языка также осуществляли на Youtube ОП

Прямая речь: "Гарантии безопасности должны быть от США и Европы вместе. Если мы рассматриваем контингенты, как часть гарантий безопасности для Украины.

Не важно из какой страны эти силы, в любом случае, нам нужно 1,5 млн армии, если мы не в НАТО. Если мы по делу хотим, после прекращения огня, не бояться новой оккупации или нового вторжения России. Это реальные гарантии безопасности. Путин будет знать, что он имеет 1,5 млн армию и Украина имеет армию в 1,5 млн человек. Если он хочет прийти и погибнуть, пожалуйста...

Наши военные уже сделали свое домашнее задание и я еще не делился этим с нашими союзниками, но у нас уже есть карта с количеством и типами войск наших партнеров, где они должны быть (на территории Украины - ред.).

Мы готовы к любому формату встречи. Давайте сделаем это".

Детали: По словам Зеленского, он обсуждал вопрос миротворцев с президентом США и Франции Дональдом Трампом и Эмманюэлем Макроном и премьером Великобритании Киром Стармером.

Он считает, что этот вопрос нужно рассматривать вместе, не разделяя Европу и США.

Зеленский добавил, что в случае недоступности НАТО для Украины, хотелось бы иметь такую армию. Кроме того, по его мнению, такая армия будет больше других союзов.

