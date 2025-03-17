Зеленський присвоїв пілоту Олексію Месю, який загинув у катастрофі F-16, звання Героя України

Президент Володимир Зеленський посмертно присвоїв українському пілотові Олексію "Мунфішу" Месю, який загинув у катастрофі F-16 26 серпня 2024 року у бою під час ракетної атаки РФ, звання Героя України з орденом "Золота Зірка".

Джерело: указ №165/2025

Дослівно: "За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю:

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Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Месю Олексію Сергійовичу – полковнику (посмертно)".

Передісторія:

Уночі та вранці 26 серпня російські окупанти атакували цивільну та енергетичну інфраструктуру України, застосувавши понад 100 ракет та близько 100 ударних дронів типу "Шахед".

Видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела повідомило, що 26 серпня в Україні зазнав авіакатастрофи винищувач F-16.

Пізніше Повітряні сили повідомили, що 26 серпня, відбиваючи російський масований комбінований ракетно-авіаційний удар, загинув льотчик Олексій Месь.

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що під час відбиття ракетного удару з боку Росії зазнав катастрофи літак винищувач F-16.

У вересні виданню Breaking Defense стали відомі деякі подробиці падіння F-16, зокрема, що авіатроща могла статися в результаті потрапляння в літак осколків збитої російської ракети.

14 лютого у виданні The Wall Street Journal вийшла колонка про ймовірну причину авіакатастрофи винищувача F-16. Видання пише, що це був дружній вогонь із ЗРК Patriot, хоча Україна цього офіційно не повідомляла.

Довідково: Олексій Месь став одним із перших українських пілотів, які опанували керування винищувачами F-16. Восени 2023 року він проходив навчання в Данії разом з іншими українськими льотчиками.