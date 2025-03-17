Зеленский присвоил пилоту Алексею Месю, погибшему в катастрофе F-16, звание Героя Украины

Президент Владимир Зеленский посмертно присвоил украинскому пилоту Алексею "Мунфишу" Месю, который погиб в катастрофе F-16 26 августа 2024 года в бою во время ракетной атаки РФ, звание Героя Украины с орденом "Золотая Звезда".

Источник: указ №165/2025

Дословно: "За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю:

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Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Месю Алексею Сергеевичу - полковнику (посмертно)".

Предыстория:

Ночью и утром 26 августа российские оккупанты атаковали гражданскую и энергетическую инфраструктуру Украины, применив более 100 ракет и около 100 ударных дронов типа "Шахед".

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что 26 августа в Украине потерпел авиакатастрофу истребитель F-16.

Позже Воздушные силы сообщили, что 26 августа, отражая российский массированный комбинированный ракетно-авиационный удар, погиб летчик Алексей Месь.

Генеральный штаб ВСУ подтвердил, что во время отражения ракетного удара со стороны России потерпел катастрофу самолет истребитель F-16.

В сентябре изданию Breaking Defense стали известны некоторые подробности падения F-16, в частности, что авиакатастрофа могла произойти в результате попадания в самолет осколков сбитой российской ракеты.

14 февраля в издании The Wall Street Journal вышла колонка о вероятной причине авиакатастрофы истребителя F-16. Издание пишет, что это был дружественный огонь из ЗРК Patriot, хотя Украина этого официально не сообщала.

Справочно: Алексей Месь стал одним из первых украинских пилотов, которые освоили управление истребителями F-16. Осенью 2023 года он проходил обучение в Дании вместе с другими украинскими летчиками.