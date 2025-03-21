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Суд оголосив вирок екснардепці Кормишкіній: умовний термін, 20 млн віддати в бюджет і 1 млн – ЗСУ

Валентина РоманенкоП'ятниця, 21 березня 2025, 14:09
Суд оголосив вирок екснардепці Кормишкіній: умовний термін, 20 млн віддати в бюджет і 1 млн – ЗСУ
Кормишкіна. фото з Facebook екснардепки

Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості в незаконному збагаченні колишньої народної депутатки від "Слуги народу" Ірини Кормишкіної та її чоловіка Юрія, яка передбачає умовний термін. Також фігуранти мають перерахувати 2 мільйони гривень Збройним силам.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура, джерело "Української правди"

Дослівно САП: "21 березня 2025 року ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП і колишнім народним депутатом та її чоловіком – ексдепутатом облради.

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Відповідно до угоди суд визнав колишню народну обраницю винуватою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 366-2, ч. 1 368-5 КК України, а її чоловіка – ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2 КК України".

Деталі: У повідомленні антикорупційників не вказані імена, але за даними УП йдеться про Кормишкіну та її чоловіка

Вироком суду Кормишкіній призначено остаточне покарання у виді 5 років позбавлення волі зі штрафом 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (68 тис. грн), з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, строком на 2 роки.

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Її чоловіку призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі зі штрафом у розмірі 68 тис. грн, з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, строком на 2 роки.

Разом із тим на підставі ст. 75 КК України суд звільнив указаних осіб від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 2 роки.

Також Кормишкіну зобов’язали перерахувати до державного бюджету 20 млн грн. Крім того, обвинувачені мають перерахувати 2 млн грн на потреби ЗСУ.

Зазначено, що вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подачі скарги до Апеляційної палати ВАКС.

Передісторія:

  • 7 жовтня 2024 року правоохоронці повідомили Ірині Кормишкіній про підозру в незаконному збагаченні на понад 20 млн грн.
  • Після цього суд обрав депутатці запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Поручителями визначили двох осіб: голову фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давида Арахамію та голову Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма.
  • На початку січня 2025 року НАБУ та САП повідомили Кормишкіній про ще одну підозру - у внесенні недостовірних даних до електронної декларації про майно.
  • 23 січня у справі про незаконне збагачення Кормишкіної повідомлено про підозру її чоловікові, який намагався легалізувати її майно. 
  • 21 лютого стало відомо, що Кормишкіна подала заяву про складання депутатських повноважень. 25 лютого Верховна Рада позбавила Кормишкіну мандата.

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