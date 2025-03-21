Суд огласил приговор экс-нардепу Кормышкиной: условный срок, 20 млн отдать в бюджет и 1 млн – ВСУ

Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности в незаконном обогащении бывшего народного депутата от "Слуги народа" Ирины Кормышкиной и ее мужа Юрия, которое предусматривает условный срок. Также фигуранты должны перечислить 2 миллиона гривен Вооруженным силам.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура, источник "Украинской правды"

Дословно САП: "21 марта 2025 года ВАКС утвердил соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором САП и бывшим народным депутатом и ее мужем - экс-депутатом облсовета.

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В соответствии с соглашением суд признал бывшую народную избранницу виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 366-2, ч. 1 368-5 УК Украины, а ее мужа - ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2 УК Украины".

Детали: В сообщении антикоррупционеров не указаны имена, но по данным УП речь идет о Кормышкиной и ее муже

Приговором суда Кормышкиной назначено окончательное наказание в виде 5 лет лишения свободы со штрафом 4000 необлагаемых минимумов доходов граждан (68 тыс. грн), с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций государства или местного самоуправления, сроком на 2 года.

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Ее мужу назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы со штрафом в размере 68 тыс. грн, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций государства или местного самоуправления, сроком на 2 года.

Вместе с тем на основании ст. 75 УК Украины суд освободил указанных лиц от отбывания основного наказания в виде лишения свободы с испытанием, установив испытательный срок продолжительностью 2 года.

Также Кормышкину обязали перечислить в государственный бюджет 20 млн грн. Кроме того, обвиняемые должны перечислить 2 млн грн на нужды ВСУ.

Указано, что приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней со дня его провозглашения путем подачи жалобы в Апелляционную палату ВАКС.

Предыстория: