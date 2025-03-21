Суд огласил приговор экс-нардепу Кормышкиной: условный срок, 20 млн отдать в бюджет и 1 млн – ВСУ
Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности в незаконном обогащении бывшего народного депутата от "Слуги народа" Ирины Кормышкиной и ее мужа Юрия, которое предусматривает условный срок. Также фигуранты должны перечислить 2 миллиона гривен Вооруженным силам.
Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура, источник "Украинской правды"
Дословно САП: "21 марта 2025 года ВАКС утвердил соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором САП и бывшим народным депутатом и ее мужем - экс-депутатом облсовета.
В соответствии с соглашением суд признал бывшую народную избранницу виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 366-2, ч. 1 368-5 УК Украины, а ее мужа - ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2 УК Украины".
Детали: В сообщении антикоррупционеров не указаны имена, но по данным УП речь идет о Кормышкиной и ее муже
Приговором суда Кормышкиной назначено окончательное наказание в виде 5 лет лишения свободы со штрафом 4000 необлагаемых минимумов доходов граждан (68 тыс. грн), с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций государства или местного самоуправления, сроком на 2 года.
Ее мужу назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы со штрафом в размере 68 тыс. грн, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций государства или местного самоуправления, сроком на 2 года.
Вместе с тем на основании ст. 75 УК Украины суд освободил указанных лиц от отбывания основного наказания в виде лишения свободы с испытанием, установив испытательный срок продолжительностью 2 года.
Также Кормышкину обязали перечислить в государственный бюджет 20 млн грн. Кроме того, обвиняемые должны перечислить 2 млн грн на нужды ВСУ.
Указано, что приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней со дня его провозглашения путем подачи жалобы в Апелляционную палату ВАКС.
Предыстория:
- 7 октября 2024 года правоохранители сообщили Ирине Кормышкиной о подозрении в незаконном обогащении на более чем 20 млн грн.
- После этого суд избрал депутату меру пресечения в виде личного поручительства. Поручителями определили двух человек: председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давида Арахамию и главу Николаевской областной военной администрации Виталия Кима.
- В начале января 2025 года НАБУ и САП сообщили Кормышкиной о еще одном подозрении - во внесении недостоверных данных в электронную декларацию об имуществе.
- 23 января по делу о незаконном обогащении Кормышкиной сообщено о подозрении ее мужу, который пытался легализовать ее имущество.
- 21 февраля стало известно, что Кормышкина подала заявление о сложении депутатских полномочий. 25 февраля Верховная Рада лишила Кормышкину мандата.