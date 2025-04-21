Росія атакувала Україну ракетами "Онікс", Х-31П та 96-ма БпЛА – 42 дрони збили

У ніч на 21 квітня російські війська завдали удару по Україні, застосувавши протикорабельну крилату ракету "Онікс", дві протирадіолокаційні ракети Х-31П, а також 96 ударних безпілотників типу Shahed та дрони-імітатори різних типів; 42 дрони не долетіли до цілі.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Дослівно ПС: "Станом на 09.00 підтверджено збиття 42 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

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47 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків)".

Деталі: Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківська, Дніпропетровська та Черкаська області.

Загарбники запускали ракети з повітряного простору над акваторією Чорного моря та з тимчасово окупованого Криму.

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Атаки безпілотниками здійснювались із напрямків російських міст Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, а також із селища Гвардійське в тимчасово окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Що передувало:

Російські окупанти вранці 21 квітня атакували місто Миколаїв ракетами, а по Херсону били з артилерії; одна людина дістала поранення.

Нагадаємо: