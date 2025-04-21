Росія атакувала Україну ракетами "Онікс", Х-31П та 96-ма БпЛА – 42 дрони збили
У ніч на 21 квітня російські війська завдали удару по Україні, застосувавши протикорабельну крилату ракету "Онікс", дві протирадіолокаційні ракети Х-31П, а також 96 ударних безпілотників типу Shahed та дрони-імітатори різних типів; 42 дрони не долетіли до цілі.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram
Дослівно ПС: "Станом на 09.00 підтверджено збиття 42 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.
47 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків)".
Деталі: Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківська, Дніпропетровська та Черкаська області.
Загарбники запускали ракети з повітряного простору над акваторією Чорного моря та з тимчасово окупованого Криму.
Атаки безпілотниками здійснювались із напрямків російських міст Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, а також із селища Гвардійське в тимчасово окупованому Криму.
Повітряний напад відбивали відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Що передувало:
- Російські окупанти вранці 21 квітня атакували місто Миколаїв ракетами, а по Херсону били з артилерії; одна людина дістала поранення.
Нагадаємо:
- 19 квітня глава РФ Володимир Путін оголосив "великоднє перемир'я", що начебто передбачає зупинку всіх бойових дій в Україні з вечора 19 квітня до опівночі 21 квітня. При цьому в Міноборони РФ заявили, що окупанти дотримуватимуться режиму припинення вогню за умови його взаємного дотримання Києвом.
- Президент України Володимир Зеленський у ввечері заявив, що Україна діятиме дзеркально в питанні припинення вогню Росією. Він також запропонував продовжити перемир'я й після 20 квітня, якщо повна тиша дійсно запанує.
- За даними моніторингового проєкту DeepState, практично на жодних напрямках військові не відчули так званого "великоднього перемир'я", яке обіцяли росіяни.
- 20 квітня Зеленський заявив, що на фронті з 10 ранку 20 квітня спостерігається збільшення кількості російських обстрілів і застосування окупантом дронів-камікадзе – лише по FPV є збільшення у два рази з боку російської армії.
- У Кремлі заявили, що Путін не давав команди продовжувати так зване "великоднє перемир'я", якого росіяни і без того не дотримувалися, після опівночі 21 квітня.