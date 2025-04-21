Россия атаковала Украину ракетами "Оникс", Х-31П и 96-ю БпЛА – 42 дрона сбили

В ночь на 21 апреля российские войска нанесли удар по Украине, применив противокорабельную крылатую ракету "Оникс", две противорадиолокационные ракеты Х-31П, а также 96 ударных беспилотников типа Shahed и дроны-имитаторы различных типов; 42 дрона не долетели до цели.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ПС: "По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 42 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны.

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47 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий)".

Детали: В результате вражеской атаки пострадали Харьковская, Днепропетровская и Черкасская области.

Захватчики запускали ракеты из воздушного пространства над акваторией Черного моря и с временно оккупированного Крыма.

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Атаки беспилотниками осуществлялись из направлений российских городов Миллерово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск, а также из поселка Гвардейское во временно оккупированном Крыму.

Воздушное нападение отражали отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Что предшествовало:

Российские оккупанты утром 21 апреля атаковали город Николаев ракетами, а по Херсону били из артиллерии; один человек получил ранения.

Напомним: