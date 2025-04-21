Россия атаковала Украину ракетами "Оникс", Х-31П и 96-ю БпЛА – 42 дрона сбили
В ночь на 21 апреля российские войска нанесли удар по Украине, применив противокорабельную крылатую ракету "Оникс", две противорадиолокационные ракеты Х-31П, а также 96 ударных беспилотников типа Shahed и дроны-имитаторы различных типов; 42 дрона не долетели до цели.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Дословно ПС: "По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 42 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны.
47 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий)".
Детали: В результате вражеской атаки пострадали Харьковская, Днепропетровская и Черкасская области.
Захватчики запускали ракеты из воздушного пространства над акваторией Черного моря и с временно оккупированного Крыма.
Атаки беспилотниками осуществлялись из направлений российских городов Миллерово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск, а также из поселка Гвардейское во временно оккупированном Крыму.
Воздушное нападение отражали отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Что предшествовало:
- Российские оккупанты утром 21 апреля атаковали город Николаев ракетами, а по Херсону били из артиллерии; один человек получил ранения.
Напомним:
- 19 апреля глава РФ Владимир Путин объявил "пасхальное перемирие", которое якобы предусматривает остановку всех боевых действий в Украине с вечера 19 апреля до полуночи 21 апреля. При этом в Минобороны РФ заявили, что оккупанты будут соблюдать режим прекращения огня при условии его взаимного соблюдения Киевом.
- Президент Владимир Зеленский в вечером 19 апреля заявил, что Украина будет действовать зеркально в вопросе прекращения огня Россией. Он также предложил продлить перемирие и после 20 апреля, если полная тишина действительно воцарится.
- По данным мониторингового проекта DeepState, практически ни на одном направлении военные не почувствовали так называемого "пасхального перемирия", которое обещали россияне.
- 20 апреля Зеленский сообщил, что на фронте с 10 утра 20 апреля наблюдается увеличение количества российских обстрелов и применения оккупантом дронов-камикадзе - только по FPV есть увеличение в два раза со стороны российской армии.
- В Кремле заявили, что Путин не давал команды продлевать так называемое "пасхальное перемирие", которого россияне и без того не придерживались, после полуночи 21 апреля.