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Россия атаковала Украину ракетами "Оникс", Х-31П и 96-ю БпЛА – 42 дрона сбили

Анастасия ПроцПонедельник, 21 апреля 2025, 09:29
Россия атаковала Украину ракетами Оникс, Х-31П и 96-ю БпЛА – 42 дрона сбили
фото: ВС

В ночь на 21 апреля российские войска нанесли удар по Украине, применив противокорабельную крылатую ракету "Оникс", две противорадиолокационные ракеты Х-31П, а также 96 ударных беспилотников типа Shahed и дроны-имитаторы различных типов; 42 дрона не долетели до цели.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ПС: "По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 42 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны.

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47 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий)".

Детали: В результате вражеской атаки пострадали Харьковская, Днепропетровская и Черкасская области.

Захватчики запускали ракеты из воздушного пространства над акваторией Черного моря и с временно оккупированного Крыма.

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Атаки беспилотниками осуществлялись из направлений российских городов Миллерово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск, а также из поселка Гвардейское во временно оккупированном Крыму.

Воздушное нападение отражали отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Что предшествовало:

  • Российские оккупанты утром 21 апреля атаковали город Николаев ракетами, а по Херсону били из артиллерии; один человек получил ранения.

Напомним:

  • 19 апреля глава РФ Владимир Путин объявил "пасхальное перемирие", которое якобы предусматривает остановку всех боевых действий в Украине с вечера 19 апреля до полуночи 21 апреля. При этом в Минобороны РФ заявили, что оккупанты будут соблюдать режим прекращения огня при условии его взаимного соблюдения Киевом.
  • Президент Владимир Зеленский в вечером 19 апреля заявил, что Украина будет действовать зеркально в вопросе прекращения огня Россией. Он также предложил продлить перемирие и после 20 апреля, если полная тишина действительно воцарится.
  • По данным мониторингового проекта DeepState, практически ни на одном направлении военные не почувствовали так называемого "пасхального перемирия", которое обещали россияне.
  • 20 апреля Зеленский сообщил, что на фронте с 10 утра 20 апреля наблюдается увеличение количества российских обстрелов и применения оккупантом дронов-камикадзе - только по FPV есть увеличение в два раза со стороны российской армии.
  • В Кремле заявили, что Путин не давал команды продлевать так называемое "пасхальное перемирие", которого россияне и без того не придерживались, после полуночи 21 апреля.

Воздушные силы ВСУ
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