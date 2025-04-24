Российская атака: в 9 областях бушевали пожары, во время повторного удара пострадал спасатель

Ночью 24 апреля спасатели потушили около 40 пожаров в 9 областях, которые возникли в результате российской массированной комбинированной атаки ракетами и беспилотниками, на Житомирщине от повторного удара пострадал спасатель.

Источник: глава МВД Игорь Клименко в Telegram

Прямая речь министра: "Около 40 очагов возгорания ликвидировали спасатели ГСЧС этой ночью в 9 регионах страны. Под массированным комбинированным ударом России были Киев и область, Житомирщина, Днепропетровщина, Харьковщина, Полтавщина, Хмельницкая область, Сумщина и Запорожье.

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Больше всего пострадал Киев: спасатели работали на 13 локациях... Всего в Киеве по состоянию на 7:30 зафиксировано 9 погибших в результате российского удара. Еще более 70 получили различные травмы".

Детали: По словам Клименко, всю ночь ликвидационные работы велись под угрозой повторных обстрелов.

"На Житомирщине враг нанес повторный удар по подразделению ГСЧС, который прибыл на тушение пожара. Пострадал 39-летний спасатель", – подытожил Клименко.

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Фото ГСЧС

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