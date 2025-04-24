Российская атака: в 9 областях бушевали пожары, во время повторного удара пострадал спасатель
Ночью 24 апреля спасатели потушили около 40 пожаров в 9 областях, которые возникли в результате российской массированной комбинированной атаки ракетами и беспилотниками, на Житомирщине от повторного удара пострадал спасатель.
Источник: глава МВД Игорь Клименко в Telegram
Прямая речь министра: "Около 40 очагов возгорания ликвидировали спасатели ГСЧС этой ночью в 9 регионах страны. Под массированным комбинированным ударом России были Киев и область, Житомирщина, Днепропетровщина, Харьковщина, Полтавщина, Хмельницкая область, Сумщина и Запорожье.
Больше всего пострадал Киев: спасатели работали на 13 локациях... Всего в Киеве по состоянию на 7:30 зафиксировано 9 погибших в результате российского удара. Еще более 70 получили различные травмы".
Детали: По словам Клименко, всю ночь ликвидационные работы велись под угрозой повторных обстрелов.
"На Житомирщине враг нанес повторный удар по подразделению ГСЧС, который прибыл на тушение пожара. Пострадал 39-летний спасатель", – подытожил Клименко.
Предыстория:
- Ночью 24 апреля Украина находилась под массированной комбинированной атакой россиян. Работала ПВО.
- В столице по состоянию на 6 утра известно о 9 погибших и 63 пострадавших, в том числе 6 детей и беременная. Также зафиксировано попадание по гражданской инфраструктуре. Утром из-под завалов разрушенного россиянами дома в Святошинском районе Киева слышны телефонные звонки – спасательная операция продолжается, ищут, в частности, 2 детей.
- В Киевской области 2 человека пострадали, а также повреждены несколько жилых 5-этажек, магазины, склады, остановка общественного транспорта и автомобили в результате российской комбинированной атаки.
- В результате комбинированной атаки россиян по Украине получили ранения двое железнодорожников: проводник в Житомире и машинист в Киеве, также в Киеве и на Харьковщине в результате обстрела повреждены технические пути, административные и техническое здания железной дороги.