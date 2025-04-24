У Києві 25 квітня оголосили Днем жалоби
Четвер, 24 квітня 2025, 13:12
25 квітня в Києві оголосили Днем жалоби – в памʼять про жертв масованої російської атаки на столицю.
Джерело: мер столиці Віталій Кличко
Пряма мова: "Завтрашній день, 25 квітня, в Києві оголошений Днем жалоби. В памʼять за жертвами масованої атаки ворога на столицю".
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Передісторія:
- Уночі 24 квітня Україна перебувала під масованою комбінованою атакою росіян. Працювала ППО.
- У столиці станом на 6 ранку повідомлялося про 9 загиблих та 63 постраждалих, у тому числі 6 дітей і вагітна. Також було зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі.
- Вранці стало відомо, що кількість постражалих уже понад 70, а з-під завалів зруйнованого росіянами буднику у Святошинському районі Києва чути телефонні дзвінки – рятувальна операція триває, шукають, зокрема, 2 дітей.
- Пізніше рятувальники повідомили, що дістали живого чоловіка з-під завалів зруйнованого росіянами будинку.
- Станом на 11 дня відомо про 8 загиблих внаслідок російського удару по Святошинському району Києва, також є неідентифікована частина тіла. Загалом постраждали 77 людей, з них з них 26 дорослих і 5 дітей у лікарнях.