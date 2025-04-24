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У Києві 25 квітня оголосили Днем жалоби

Анастасія ПроцЧетвер, 24 квітня 2025, 13:12
У Києві 25 квітня оголосили Днем жалоби
фото: ДСНС

25 квітня в Києві оголосили Днем жалоби – в памʼять про жертв масованої російської атаки на столицю.

Джерело: мер столиці Віталій Кличко 

Пряма мова: "Завтрашній день, 25 квітня, в Києві оголошений Днем жалоби. В памʼять за жертвами  масованої атаки ворога на столицю".

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Передісторія:

КиївВіталій Кличко
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