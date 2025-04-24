У Києві 25 квітня оголосили Днем жалоби

25 квітня в Києві оголосили Днем жалоби – в памʼять про жертв масованої російської атаки на столицю.

Джерело: мер столиці Віталій Кличко

Пряма мова: "Завтрашній день, 25 квітня, в Києві оголошений Днем жалоби. В памʼять за жертвами масованої атаки ворога на столицю".

Реклама:

Передісторія: