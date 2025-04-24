В Киеве 25 апреля объявили Днем траура
Четверг, 24 апреля 2025, 13:12
25 апреля в Киеве объявили Днем траура – в память о жертвах массированной российской атаки на столицу.
Источник: мэр столицы Виталий Кличко
Прямая речь: "Завтрашний день, 25 апреля, в Киеве объявлен Днем траура. В память о жертвах массированной атаки врага на столицу".
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Предыстория:
- Ночью 24 апреля Украина находилась под массированной комбинированной атакой россиян. Работала ПВО.
- В столице по состоянию на 6 утра сообщалось о 9 погибших и 63 пострадавших, в том числе 6 детей и беременная. Также было зафиксировано попадание по гражданской инфраструктуре.
- Утром стало известно, что количество пострадавших уже более 70, а из-под завалов разрушенного россиянами дома в Святошинском районе Киева слышны телефонные звонки – спасательная операция продолжается, ищут, в частности, 2 детей.
- Позже спасатели сообщили, что достали живого мужчину из-под завалов разрушенного россиянами дома.
- По состоянию на 11 дня известно о 8 погибших в результате российского удара по Святошинскому району Киева, также есть неидентифицированная часть тела. Всего пострадали 77 человек, из них из них 26 взрослых и 5 детей в больницах.