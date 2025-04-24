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В Киеве 25 апреля объявили Днем траура

Анастасия ПроцЧетверг, 24 апреля 2025, 13:12
В Киеве 25 апреля объявили Днем траура
фото: ГСЧС

25 апреля в Киеве объявили Днем траура – в память о жертвах массированной российской атаки на столицу.

Источник: мэр столицы Виталий Кличко

Прямая речь: "Завтрашний день, 25 апреля, в Киеве объявлен Днем траура. В память о жертвах массированной атаки врага на столицу".

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Предыстория:

КиевВиталий Кличко
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