Количество раненых в результате атаки РФ на Киев возросло до 90, погибших – 8

Количество пострадавших в результате российской атаки на Киев возросло до 90 человек, еще 8 погибли.

Источник: МВД Украины со ссылкой на слова министра внутренних дел Украины Игоря Клименко

Прямая речь: "В результате удара по меньшей мере 8 человек погибли. Девятый человек, которого ранее считали погибшим – остатки тел, которые сейчас находятся на судебно-медицинской экспертизе.

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Среди погибших – двое детей 2003 и 2005 года рождения из одной семьи. 90 человек получили ранения, 44 находятся в медицинских учреждениях".

Детали: В МВД отметили, что под завалами могут оставаться люди – спасательные работы продолжаются, на месте работают подразделения ГСЧС и кинологи.

Предыстория: