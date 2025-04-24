Количество раненых в результате атаки РФ на Киев возросло до 90, погибших – 8
Четверг, 24 апреля 2025, 15:49
Количество пострадавших в результате российской атаки на Киев возросло до 90 человек, еще 8 погибли.
Источник: МВД Украины со ссылкой на слова министра внутренних дел Украины Игоря Клименко
Прямая речь: "В результате удара по меньшей мере 8 человек погибли. Девятый человек, которого ранее считали погибшим – остатки тел, которые сейчас находятся на судебно-медицинской экспертизе.
Реклама:
Среди погибших – двое детей 2003 и 2005 года рождения из одной семьи. 90 человек получили ранения, 44 находятся в медицинских учреждениях".
Детали: В МВД отметили, что под завалами могут оставаться люди – спасательные работы продолжаются, на месте работают подразделения ГСЧС и кинологи.
Предыстория:
РЕКЛАМА:
- Ночью 24 апреля Украина находилась под массированной комбинированной атакой россиян. Работала ПВО.
- В столице по состоянию на 6 утра сообщалось о 9 погибших и 63 пострадавших, в том числе 6 детей и беременная. Также было зафиксировано попадание по гражданской инфраструктуре.
- Утром стало известно, что количество пострадавших уже более 70, а из-под завалов разрушенного россиянами дома в Святошинском районе Киева слышны телефонные звонки – спасательная операция продолжается, ищут, в частности, 2 детей.
- Позже спасатели сообщили, что достали живого мужчину из-под завалов разрушенного россиянами дома.
- По состоянию на 11 дня известно о 8 погибших в результате российского удара по Святошинскому району Киева, также есть неидентифицированная часть тела. Всего пострадали 77 человек, из них из них 26 взрослых и 5 детей в больницах.
- В результате удара погибли родные брат и сестра - 21-летний Никита и 19-летняя София.