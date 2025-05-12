Суд змінив запобіжний захід нардепу Тищенку на нічний домашній арешт
Понеділок, 12 травня 2025, 14:04
У понеділок Шевченківський районний суд Дніпра змінив запобіжний захід народному депутату Миколі Тищенку та колишньому поліцейському Богдану Писаренку на нічний домашній арешт.
Джерело: "Суспільне", "Суспільне Дніпро"
Деталі: Повідомляється, що тепер обидва фігуранти перебуватимуть під нічним домашнім арештом до 12 липня.
Реклама:
У понеділок у Шевченківському райсуді Дніпра продовжилось засідання по справі Тищенка та експоліцейського Богдана Писаренка, яких підозрюють в незаконному позбавлені волі колишнього бійця спецпідрозділу Кракен ГУР МО.
Нагадаємо:
- У Дніпрі 20 червня 2024 року група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра Мазоху, коли той гуляв із дитиною. На відео видно, що до цього причетна охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Мазоха посперечався.
- Правоохоронці 25 червня повідомили про підозру Тищенку за фактом подій у місті Дніпро.
Передісторія:
РЕКЛАМА:
- Печерський районний суд Києва 25 червня обрав запобіжний захід Тищенку. За рішенням суду він має перебувати під цілодобовим домашнім арештом, носити електронний браслет та здати закордонні паспорти.
- Після закінчення судового засідання спалахнув скандал, оскільки Тищенка після обрання запобіжного заходу побачили у пʼятизірковому готелі Києва.
- 12 листопада Київський апеляційний суд продовжив Тищенку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
- 23 грудня Тищенко, посилаючись на проблеми із серцем, не з'явився на судове засідання. Суд не продовжив запобіжний захід нардепу.
- 8 січня Тищенко з'явився на засіданні Верховної Ради.
- 27 січня суд переобрав Тищенку запобіжний захід: два місяці цілодобового домашнього арешту. А у березні 2025 року Бабушкінський райсуд Дніпра продовжив запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.