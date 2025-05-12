Суд змінив запобіжний захід нардепу Тищенку на нічний домашній арешт

У понеділок Шевченківський районний суд Дніпра змінив запобіжний захід народному депутату Миколі Тищенку та колишньому поліцейському Богдану Писаренку на нічний домашній арешт.

Джерело: "Суспільне", "Суспільне Дніпро"

Деталі: Повідомляється, що тепер обидва фігуранти перебуватимуть під нічним домашнім арештом до 12 липня.

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У понеділок у Шевченківському райсуді Дніпра продовжилось засідання по справі Тищенка та експоліцейського Богдана Писаренка, яких підозрюють в незаконному позбавлені волі колишнього бійця спецпідрозділу Кракен ГУР МО.

Нагадаємо:

У Дніпрі 20 червня 2024 року група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра Мазоху, коли той гуляв із дитиною. На відео видно, що до цього причетна охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Мазоха посперечався.

Правоохоронці 25 червня повідомили про підозру Тищенку за фактом подій у місті Дніпро.

Передісторія:

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