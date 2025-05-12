Суд изменил меру пресечения нардепу Тищенко на ночной домашний арест

В понедельник Шевченковский районный суд Днепра изменил меру пресечения народному депутату Николаю Тищенко и бывшему полицейскому Богдану Писаренко на ночной домашний арест.

Источник: "Суспільне", "Суспільне Дніпро"

Детали: Сообщается, что теперь оба фигуранта будут находиться под ночным домашним арестом до 12 июля.

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В понедельник в Шевченковском райсуде Днепра продолжилось заседание по делу Тищенко и экс-полицейского Богдана Писаренко, которых подозревают в незаконном лишении свободы бывшего бойца спецподразделения Кракен ГУР МО.

Напомним:

В Днепре 20 июня 2024 года группа неизвестных напала на бывшего бойца специального подразделения Kraken Дмитрия Мазоху, когда тот гулял с ребенком. На видео видно, что к этому причастна охрана народного депутата Николая Тищенко, с которым Мазоха поспорил.

Правоохранители 25 июня сообщили о подозрении Тищенко по факту событий в городе Днепр.

Предыстория:

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