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Суд изменил меру пресечения нардепу Тищенко на ночной домашний арест

Станислав ПогориловПонедельник, 12 мая 2025, 14:04
Суд изменил меру пресечения нардепу Тищенко на ночной домашний арест
ТИЩЕНКО В суде. ФОТО GETTY IMAGES

В понедельник Шевченковский районный суд Днепра изменил меру пресечения народному депутату Николаю Тищенко и бывшему полицейскому Богдану Писаренко на ночной домашний арест.

Источник: "Суспільне", "Суспільне Дніпро"

Детали: Сообщается, что теперь оба фигуранта будут находиться под ночным домашним арестом до 12 июля.

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В понедельник в Шевченковском райсуде Днепра продолжилось заседание по делу Тищенко и экс-полицейского Богдана Писаренко, которых подозревают в незаконном лишении свободы бывшего бойца спецподразделения Кракен ГУР МО.

Напомним:

  • В Днепре 20 июня 2024 года группа неизвестных напала на бывшего бойца специального подразделения Kraken Дмитрия Мазоху, когда тот гулял с ребенком. На видео видно, что к этому причастна охрана народного депутата Николая Тищенко, с которым Мазоха поспорил.
  • Правоохранители 25 июня сообщили о подозрении Тищенко по факту событий в городе Днепр.

Предыстория:

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  • Печерский районный суд Киева 25 июня избрал меру пресечения Тищенко. По решению суда он должен находиться под круглосуточным домашним арестом, носить электронный браслет и сдать загранпаспорта.
  • После окончания судебного заседания разгорелся скандал, поскольку Тищенко после избрания меры пресечения увидели в пятизвездочном отеле Киева.
  • 12 ноября Киевский апелляционный суд продлил Тищенко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
  • 23 декабря Тищенко, ссылаясь на проблемы с сердцем, не явился на судебное заседание. Суд не продлил меру пресечения нардепу.
  • 8 января Тищенко появился на заседании Верховной Рады.
    27 января суд переизбрал Тищенко меру пресечения: два месяца круглосуточного домашнего ареста. А в марте 2025 года Бабушкинский райсуд Днепра продлил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Тищенкосуд
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