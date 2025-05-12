Суд изменил меру пресечения нардепу Тищенко на ночной домашний арест
Понедельник, 12 мая 2025, 14:04
В понедельник Шевченковский районный суд Днепра изменил меру пресечения народному депутату Николаю Тищенко и бывшему полицейскому Богдану Писаренко на ночной домашний арест.
Источник: "Суспільне", "Суспільне Дніпро"
Детали: Сообщается, что теперь оба фигуранта будут находиться под ночным домашним арестом до 12 июля.
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В понедельник в Шевченковском райсуде Днепра продолжилось заседание по делу Тищенко и экс-полицейского Богдана Писаренко, которых подозревают в незаконном лишении свободы бывшего бойца спецподразделения Кракен ГУР МО.
Напомним:
- В Днепре 20 июня 2024 года группа неизвестных напала на бывшего бойца специального подразделения Kraken Дмитрия Мазоху, когда тот гулял с ребенком. На видео видно, что к этому причастна охрана народного депутата Николая Тищенко, с которым Мазоха поспорил.
- Правоохранители 25 июня сообщили о подозрении Тищенко по факту событий в городе Днепр.
Предыстория:
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- Печерский районный суд Киева 25 июня избрал меру пресечения Тищенко. По решению суда он должен находиться под круглосуточным домашним арестом, носить электронный браслет и сдать загранпаспорта.
- После окончания судебного заседания разгорелся скандал, поскольку Тищенко после избрания меры пресечения увидели в пятизвездочном отеле Киева.
- 12 ноября Киевский апелляционный суд продлил Тищенко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
- 23 декабря Тищенко, ссылаясь на проблемы с сердцем, не явился на судебное заседание. Суд не продлил меру пресечения нардепу.
- 8 января Тищенко появился на заседании Верховной Рады.
27 января суд переизбрал Тищенко меру пресечения: два месяца круглосуточного домашнего ареста. А в марте 2025 года Бабушкинский райсуд Днепра продлил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.