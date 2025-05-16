У Стамбулі стартували тристоронні переговори України, США та Туреччини
П'ятниця, 16 травня 2025, 10:57
У п’ятницю, 16 травня, у Стамбулі розпочалися тристоронні переговори делегацій України, США та Туреччини.
Джерело: МЗС України
Дослівно: "В Стамбулі розпочинаються тристоронні переговори делегацій України, США та Туреччини".
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Деталі: Також МЗС опублікувало відео, на якому глава МЗС України Андрій Сибіга, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак і державний секретар США Марко Рубіо ідуть на переговори.
Що передувало:
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- Раніше турецьке агентство Anadolu повідомляло, що тристороння зустріч між представниками України, РФ та Туреччини запланована на 12:30.
- Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс повідомила, що на переговорах України і РФ США представлятиме Майкл Ентон, директор апарату з питань політичного планування державного секретаря.
Нагадаємо:
- Співрозмовники "Української правди" повідомили, що переговори делегацій України та Росії в Стамбулі розпочнуться у п'ятницю, 16 травня.
- Глава російської делегації та помічник Путіна Володимир Мединський заявляв, що представників України чекатимуть на переговори о 10 ранку в п'ятницю у Стамбулі.
- Зеленський заявив, що США і Туреччина будуть посередниками на мирних переговорах між Україною та Росією у Стамбулі.
- 15 травня Зеленський затвердив склад української делегації для переговорів із Росією у Стамбулі "щодо досягнення справедливого і сталого миру", туди ввійшло 12 людей. Указ Зеленського також передбачає, що глава делегації за погодженням із ним може вносити зміни до складу делегації, і затверджує таємні переговорні директиви.