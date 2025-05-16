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У Стамбулі стартували тристоронні переговори України, США та Туреччини

Анастасія ПроцП'ятниця, 16 травня 2025, 10:57
У Стамбулі стартували тристоронні переговори України, США та Туреччини
фото: Getty Images

У п’ятницю, 16 травня, у Стамбулі розпочалися тристоронні переговори делегацій України, США та Туреччини.

Джерело: МЗС України

Дослівно: "В Стамбулі розпочинаються тристоронні переговори делегацій України, США та Туреччини".

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Деталі: Також МЗС опублікувало відео, на якому глава МЗС України Андрій Сибіга, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак і державний секретар США Марко Рубіо ідуть на переговори.

Що передувало:

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  • Раніше турецьке агентство Anadolu повідомляло, що тристороння зустріч між представниками України, РФ та Туреччини запланована на 12:30.
  • Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс повідомила, що на переговорах України і РФ США представлятиме Майкл Ентон, директор апарату з питань політичного планування державного секретаря.

Нагадаємо:

  • Співрозмовники "Української правди" повідомили, що переговори делегацій України та Росії в Стамбулі розпочнуться у п'ятницю, 16 травня.
  • Глава російської делегації та помічник Путіна Володимир Мединський заявляв, що представників України чекатимуть на переговори о 10 ранку в п'ятницю у Стамбулі.
  • Зеленський заявив, що США і Туреччина будуть посередниками на мирних переговорах між Україною та Росією у Стамбулі.
  • 15 травня Зеленський затвердив склад української делегації для переговорів із Росією у Стамбулі "щодо досягнення справедливого і сталого миру", туди ввійшло 12 людей. Указ Зеленського також передбачає, що глава делегації за погодженням із ним може вносити зміни до складу делегації, і затверджує таємні переговорні директиви.

ТуреччинаСШАУкраїнаМЗС
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