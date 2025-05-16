У Стамбулі стартували тристоронні переговори України, США та Туреччини

У п’ятницю, 16 травня, у Стамбулі розпочалися тристоронні переговори делегацій України, США та Туреччини.

Джерело: МЗС України

Дослівно: "В Стамбулі розпочинаються тристоронні переговори делегацій України, США та Туреччини".

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Деталі: Також МЗС опублікувало відео, на якому глава МЗС України Андрій Сибіга, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак і державний секретар США Марко Рубіо ідуть на переговори.

Що передувало:

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Раніше турецьке агентство Anadolu повідомляло, що тристороння зустріч між представниками України, РФ та Туреччини запланована на 12:30.

Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс повідомила, що на переговорах України і РФ США представлятиме Майкл Ентон, директор апарату з питань політичного планування державного секретаря.

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