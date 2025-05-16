В Стамбуле стартовали трехсторонние переговоры Украины, США и Турции

В пятницу, 16 мая, в Стамбуле начались трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и Турции.

Источник: МИД Украины

Дословно: "В Стамбуле начинаются трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и Турции".

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Детали: Также МИД опубликовало видео, на котором глава МИД Украины Андрей Сибига, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и государственный секретарь США Марко Рубио идут на переговоры.

Что предшествовало:

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Ранее турецкое агентство Anadolu сообщило, что трехсторонняя встреча между представителями Украины, РФ и Турции запланирована на 12:30.

Пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс сообщила, что на переговорах Украины и РФ США будет представлять Майкл Энтон, директор аппарата по вопросам политического планирования государственного секретаря.

Напомним: