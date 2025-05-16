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В Стамбуле стартовали трехсторонние переговоры Украины, США и Турции

Анастасия ПроцПятница, 16 мая 2025, 10:57
В Стамбуле стартовали трехсторонние переговоры Украины, США и Турции
фото: Getty Images

В пятницу, 16 мая, в Стамбуле начались трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и Турции.

Источник: МИД Украины

Дословно: "В Стамбуле начинаются трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и Турции".

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Детали: Также МИД опубликовало видео, на котором глава МИД Украины Андрей Сибига, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и государственный секретарь США Марко Рубио идут на переговоры.

Что предшествовало:

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  • Ранее турецкое агентство Anadolu сообщило, что трехсторонняя встреча между представителями Украины, РФ и Турции запланирована на 12:30.
  • Пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс сообщила, что на переговорах Украины и РФ США будет представлять Майкл Энтон, директор аппарата по вопросам политического планирования государственного секретаря.

Напомним:

  • Собеседники "Украинской правды" сообщили, что переговоры делегаций Украины и России в Стамбуле начнутся в пятницу, 16 мая.
  • Глава российской делегации и помощник Путина Владимир Мединский заявлял, что представителей Украины будут ждать на переговоры в 10 утра в пятницу в Стамбуле.
  • Зеленский заявил, что США и Турция будут посредниками на мирных переговорах между Украиной и Россией в Стамбуле.
  • 15 мая Зеленский утвердил состав украинской делегации для переговоров с Россией в Стамбуле "по достижению справедливого и устойчивого мира", туда вошло 12 человек. Указ Зеленского также предусматривает, что глава делегации по согласованию с ним может вносить изменения в состав делегации, и утверждает тайные переговорные директивы.

ТурцияСШАУкраинаМИД
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