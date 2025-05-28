Politico: Трамп втрачає терпіння щодо Путіна, але не визначився з подальшими кроками

Трамп і Путін у 2018 році, фото: Bloomberg via Getty Images

Президент США Дональд Трамп у вівторок дав зрозуміти, що його терпіння щодо правителя Росії Володимира Путіна вичерпується, але він не визначився у своїх подальших діях.

Джерело: Politico

Деталі: Трамп заявив, що Путін "грається з вогнем", відмовляючись брати участь у серйозних мирних переговорах щодо припинення війни в Україні.

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Також, зазначають у публікації, Трамп розчарований байдужістю правителя РФ до його пропозиції про перезавантаження відносин після мирного врегулювання, досі не ухвалив рішення змінити свою політику.

"Путін небезпечно наближається до того, щоб спалити золотий міст, який Трамп проклав до нього", – сказав представник адміністрації на умовах анонімності, щоб поділитися деталями про поточні міркування президента США.

За словами чотирьох американських чиновників, Трамп ще не прийняв рішення щодо того, чи запроваджувати додаткові санкції проти Москви у відповідь на посилення Путіним атак на Україну.

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Видання зазначає, що європейські союзники, зіткнувшись з можливістю того, що Трамп може відмовитися від мирних переговорів, не покаравши Росію, намагаються з'ясувати, як вони можуть взяти на себе ініціативу щодо підтримки України.

"Трамп ще з першого дня свого перебування на посаді висуває подібні, хоча й непослідовні погрози, але жодного разу так і не посилив тиск на Москву, навіть попри те, що Путін неодноразово говорив про підтримку миру, одночасно посилюючи обстріли України", – пише Politico.

Коли минулого тижня Трамп розмовляв з кількома європейськими лідерами після телефонних розмов із Зеленським та Путіним, він, здавалося, виправдовував небажання Путіна брати участь у мирних переговорах, за словами двох осіб, знайомих з розмовою.

За словами джерел видання, Трамп висунув припущення, що Путін, можливо, відмовився приєднатися до переговорів про припинення вогню після погроз нових економічних санкцій з боку Європи та США.

Хоча Трамп був розчарований Путіним, кажуть джерела, він дав європейцям чітке уявлення, що йому не подобаються санкції, і сподівався, що зможе змусити російського лідера долучитися без тиску.

Є також особи в адміністрації та поза нею, які сказали Трампу, що "санкції зашкодять американським компаніям і відштовхнуть Росію від переговорів", – сказав американський чиновник.

Кілька республіканських законодавців почали активно підтримувати санкції. Лідери-республіканці в Сенаті підтримують двопартійний законопроєкт, але чекають на чіткий сигнал підтримки з боку Трампа.

А якщо Трамп публічно виступить проти санкцій, це може зменшити підтримку або змусити республіканців виступити проти нього, – додають у публікації.

Європейські чиновники і досвідчені спостерігачі за Росією зазначають, що Москва намагається розділити тему війни в Україні та відносин США з Росією, в яких і Путін, і Трамп бачать значний потенціал для економічного зближення.

Європейський посадовець зазначив: "Здається, що росіяни хотіли б розділити дві теми: одна – це відносини між Росією та США. Інша – Україна".

Посадовці США та Росії натякали на вигідні можливості, які можуть виникнути, якщо обидві країни нормалізують двосторонні відносини після мирних переговорів.

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