Politico: Трамп теряет терпение по отношению к Путину, но не определился с дальнейшими шагами
Президент США Дональд Трамп во вторник дал понять, что его терпение по отношению к правителю России Владимиру Путину исчерпывается, но он не определился в своих дальнейших действиях.
Источник: Politico
Детали: Трамп заявил, что Путин "играет с огнем", отказываясь участвовать в серьезных мирных переговорах по прекращению войны в Украине.
Также, отмечают в публикации, Трамп разочарован безразличием правителя РФ к его предложению о перезагрузке отношений после мирного урегулирования, до сих пор не принял решение изменить свою политику.
"Путин опасно близко подходит к тому, чтобы сжечь золотой мост, который Трамп проложил к нему", – сказал представитель администрации на условиях анонимности, чтобы поделиться деталями о текущих рассуждениях президента США.
По словам четырех американских чиновников, Трамп еще не принял решения относительно того, вводить ли дополнительные санкции против Москвы в ответ на усиление атак Путина на Украину.
Издание отмечает, что европейские союзники, столкнувшись с возможностью того, что Трамп может отказаться от мирных переговоров, не наказав Россию, пытаются выяснить, как они могут взять на себя инициативу по поддержке Украины.
"Трамп еще с первого дня своего пребывания в должности выдвигает подобные, хотя и непоследовательные угрозы, но ни разу так и не усилил давление на Москву, даже несмотря на то, что Путин неоднократно говорил о поддержке мира, одновременно усиливая обстрелы Украины", – пишет Politico.
Когда на прошлой неделе Трамп разговаривал с несколькими европейскими лидерами после телефонных разговоров с Зеленским и Путиным, он, казалось, оправдывал нежелание Путина участвовать в мирных переговорах, по словам двух знакомых с разговором.
По словам источников издания, Трамп выдвинул предположение, что Путин, возможно, отказался присоединиться к переговорам о прекращении огня после угроз новых экономических санкций со стороны Европы и США.
Хотя Трамп был разочарован Путиным, говорят источники, он дал европейцам ясное представление, что ему не нравятся санкции, и надеялся, что сможет заставить российского лидера приобщиться без давления.
Есть также лица в администрации и вне ее, которые сказали Трампу, что "санкции нанесут ущерб американским компаниям и оттолкнут Россию от переговоров", – сказал американский чиновник.
Несколько республиканских законодателей начали активно поддерживать санкции. Лидеры-республиканцы в Сенате поддерживают двухпартийный законопроект, но ждут четкого сигнала поддержки со стороны Трампа.
А если Трамп публично выступит против санкций, это может снизить поддержку или заставить республиканцев выступить против него, – добавляют в публикации.
Европейские чиновники и опытные наблюдатели за Россией отмечают, что Москва пытается разделить тему войны в Украине и отношений США с Россией, в которых и Путин и Трамп видят значительный потенциал для экономического сближения.
Европейское чиновник отметил: "Кажется, что россияне хотели бы разделить две темы: одна – это отношения между Россией и США. Другая – Украина".
Чиновники США и России намекали на выгодные возможности, которые могут возникнуть, если обе страны нормализуют двусторонние отношения после мирных переговоров.
Предыстория:
- Трамп резко охарактеризовал правителя России Владимира Путина, заявив, что тот "совершенно сошел с ума" и предупредил: если он попытается захватить всю Украину, это приведет к "падению" России.
- Незадолго до этого, Трамп во время общения с журналистами заявил, что глубоко недоволен действиями Владимира Путина и подчеркнул, что не понимает причин нынешних действий правителя России.
- По данным Воздушных сил, в ночь на 25 мая противник совершил комбинированный удар по Украине с применением 367-ми средств воздушного нападения противника. Под российским ударом оказались 13 регионов. Повреждены более 80 жилых домов, 12 человек погибли, еще 60 ранены.
- Посол ЕС в Украине Катарина Матернова отметила, что Россия смеется над миром и попытками США достичь мира.
- Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль призвал Запад к решительному ответу на новую волну российских атак против Украины. По его мнению, Путин должен почувствовать истинную цену войны.