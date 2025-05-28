Politico: Трамп теряет терпение по отношению к Путину, но не определился с дальнейшими шагами

Трамп и Путин в 2018 году, фото: Bloomberg via Getty Images

Президент США Дональд Трамп во вторник дал понять, что его терпение по отношению к правителю России Владимиру Путину исчерпывается, но он не определился в своих дальнейших действиях.

Источник: Politico

Детали: Трамп заявил, что Путин "играет с огнем", отказываясь участвовать в серьезных мирных переговорах по прекращению войны в Украине.

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Также, отмечают в публикации, Трамп разочарован безразличием правителя РФ к его предложению о перезагрузке отношений после мирного урегулирования, до сих пор не принял решение изменить свою политику.

"Путин опасно близко подходит к тому, чтобы сжечь золотой мост, который Трамп проложил к нему", – сказал представитель администрации на условиях анонимности, чтобы поделиться деталями о текущих рассуждениях президента США.

По словам четырех американских чиновников, Трамп еще не принял решения относительно того, вводить ли дополнительные санкции против Москвы в ответ на усиление атак Путина на Украину.

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Издание отмечает, что европейские союзники, столкнувшись с возможностью того, что Трамп может отказаться от мирных переговоров, не наказав Россию, пытаются выяснить, как они могут взять на себя инициативу по поддержке Украины.

"Трамп еще с первого дня своего пребывания в должности выдвигает подобные, хотя и непоследовательные угрозы, но ни разу так и не усилил давление на Москву, даже несмотря на то, что Путин неоднократно говорил о поддержке мира, одновременно усиливая обстрелы Украины", – пишет Politico.

Когда на прошлой неделе Трамп разговаривал с несколькими европейскими лидерами после телефонных разговоров с Зеленским и Путиным, он, казалось, оправдывал нежелание Путина участвовать в мирных переговорах, по словам двух знакомых с разговором.

По словам источников издания, Трамп выдвинул предположение, что Путин, возможно, отказался присоединиться к переговорам о прекращении огня после угроз новых экономических санкций со стороны Европы и США.

Хотя Трамп был разочарован Путиным, говорят источники, он дал европейцам ясное представление, что ему не нравятся санкции, и надеялся, что сможет заставить российского лидера приобщиться без давления.

Есть также лица в администрации и вне ее, которые сказали Трампу, что "санкции нанесут ущерб американским компаниям и оттолкнут Россию от переговоров", – сказал американский чиновник.

Несколько республиканских законодателей начали активно поддерживать санкции. Лидеры-республиканцы в Сенате поддерживают двухпартийный законопроект, но ждут четкого сигнала поддержки со стороны Трампа.

А если Трамп публично выступит против санкций, это может снизить поддержку или заставить республиканцев выступить против него, – добавляют в публикации.

Европейские чиновники и опытные наблюдатели за Россией отмечают, что Москва пытается разделить тему войны в Украине и отношений США с Россией, в которых и Путин и Трамп видят значительный потенциал для экономического сближения.

Европейское чиновник отметил: "Кажется, что россияне хотели бы разделить две темы: одна – это отношения между Россией и США. Другая – Украина".

Чиновники США и России намекали на выгодные возможности, которые могут возникнуть, если обе страны нормализуют двусторонние отношения после мирных переговоров.

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