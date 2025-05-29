В Іспанії не схотіли разом з українцями розслідувати вбивство Портнова і не видають його тіло – джерела

Іспанські правоохоронці відмовились створювати ініційовану українською стороною спільну робочу групу з розслідування вбивства тіньового куратора судів та наближеного до експрезидента-втікача юриста Андрія Портнова.

Джерело: стаття "Української правди" "Без суду і слідства". Чим Андрій Портнов займався напередодні вбивства?

Дослівно: "Після вбивства Портнова українська сторона одразу виступила з ініціативою створити спільну з іспанськими правоохоронцями групу для розслідування вбивства, але отримала відмову. Річ у тім, що іспанські слідчі не відкидають версію про слід українських спецслужб".

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Деталі: Опитані УП джерела в такій активності з боку України вбачають дві версії, окрім того, що було вбито українського громадянина.

За однією з них, це бажання отримати доступ до матеріалів слідства, телефонів та інших гаджетів Портнова, які можуть містити чутливу інформацію для української сторони.

За другою версією, українська влада, зокрема в особі куратора правоохоронної системи Олега Татарова, зацікавлена в тому, щоб провести швидке розслідування та з'ясувати всі обставини вбивства.

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Крім того, іспанська сторона все ще відмовляє в передачі тіла Портнова Україні. "Очікується, що це може статися на початку наступного тижня", - говориться в публікації.

Довідково: Портнов був заступником голови адміністрації президента за правління Віктора Януковича у 2010-2014 роках. Він заперечував злочини, вчинені бійцями спецназу проти учасників Революції гідності взимку 2013-2014 років, та втік з України. Він повернувся 2019 року напередодні інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського. Портнова також вважали впливовим "тіньовим" куратором українських судів.

У 2018 році щодо Портнова відкривали кримінальне провадження за статтею "державна зрада". Однак у 2019 році Портнов у своєму Telegram-каналі заявив, що СБУ закрила кримінальну справу проти нього за звинуваченням у державній зраді, він також опублікував відповідні документи.

У 2019 році журналісти-розслідувачі оприлюднили плівки записів розмов із кабінету сумновідомого судді Павла Вовка. З розмов на плівках журналісти реконструювали, що Портнов спільно з Вовком та тодішнім главою Офісу президента Андрієм Богданом незаконно вплинули на звільнення голови Конституційного Суду Станіслава Шевчука.

У квітні 2020 року на початку каденції Ірини Венедіктової на посаді генерального прокурора Портнов шантажував її, що він має компромат про її протизаконну діяльність.

Того ж 2020 року на той час тимчасово виконуючий обов’язки директора Державного бюро розслідувань Олександр Соколов визнав, що в правоохоронних органах є "групи впливу", які розповідали таємницю слідства та важливі деталі розслідувань колишнім чиновникам, зокрема Портнову.

У грудні 2021 року стало відомо, що уряд США застосував санкції проти колишнього заступника голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова та його благодійного фонду.

Портнову був 51 рік.

Передісторія: Портнова застрелили вранці 21 травня біля американської школи в іспанському Мадриді.