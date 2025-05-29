В Испании не захотели вместе с украинцами расследовать убийство Портнова и не выдают его тело – источники

Испанские правоохранители отказались создавать инициированную украинской стороной совместную рабочую группу по расследованию убийства теневого куратора судов и приближенного к беглому экс-президенту юриста Андрея Портнова.

Источник: статья "Украинской правды" "Без суда и следствия". Чем Андрей Портнов занимался накануне убийства?

Дословно: "После убийства Портнова украинская сторона сразу выступила с инициативой создать совместную с испанскими правоохранителями группу для расследования убийства, но получила отказ. Дело в том, что испанские следователи не исключают версию о следе украинских спецслужб".

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Детали: Опрошенные УП источники в такой активности со стороны Украины видят две версии, кроме того, что был убит украинский гражданин.

По одной из них, это желание получить доступ к материалам следствия, телефонам и другим гаджетам Портнова, которые могут содержать чувствительную информацию для украинской стороны.

По второй версии, украинская власть, в частности в лице куратора правоохранительной системы Олега Татарова, заинтересована в том, чтобы провести быстрое расследование и выяснить все обстоятельства убийства.

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Кроме того, испанская сторона все еще отказывает в передаче тела Портнова Украине. "Ожидается, что это может произойти в начале следующей недели", - говорится в публикации.

Справка: Портнов был заместителем главы Администрации президента при правлении Виктора Януковича в 2010-2014 годах. Он отрицал преступления, совершенные бойцами спецназа против участников Революции достоинства зимой 2013-2014 годов, и бежал из Украины. Он вернулся в 2019 году накануне инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.

Портнова также считали влиятельным "теневым" куратором украинских судов.

В 2018 году в отношении Портнова открывали уголовное производство по статье "государственная измена". Однако в 2019 году Портнов в своем Telegram-канале заявил, что СБУ закрыла уголовное дело против него по обвинению в государственной измене, он также опубликовал соответствующие документы.

В 2019 году журналисты-расследователи обнародовали пленки записей разговоров из кабинета печально известного судьи Павла Вовка. Из разговоров на пленках журналисты реконструировали, что Портнов совместно с Волком и тогдашним главой Офиса президента Андреем Богданом незаконно повлияли на увольнение главы Конституционного Суда Станислава Шевчука.

В апреле 2020 года в начале каденции Ирины Венедиктовой в должности Генерального прокурора Портнов шантажировал ее, что у него есть компромат о ее противозаконной деятельности.

В 2020 году в то время временно исполняющий обязанности директора Государственного бюро расследований Александр Соколов признал, что в правоохранительных органах есть "группы влияния", которые рассказывали тайну следствия и важные детали расследований бывшим чиновникам, в частности, Портнову.

В декабре 2021 года правительство США применило санкции против бывшего заместителя главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова и его благотворительного фонда.

Портнову был 51 год.

Предыстория: Портнова застрелили утром 21 мая возле американской школы в испанском Мадриде.