Зеленський змінив склад делегації для переговорів з РФ у Стамбулі

Президент Володимир Зеленський затвердив склад делегації України на переговорах з Росією у Стамбулі, що включає 14 осіб, тоді як під час першого раунду переговорів делегація складалася з 12 осіб.

Джерело: указ на сайті президента

Деталі: Очолює делегацію, як і раніше, міністр оборони Рустем Умєров.

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Також до складу делегації увійшли:

Олександр Бевз – радник керівника Офісу президента

Олександр Дьяков – заступник начальника штабу Командування Військово-морських сил ЗСУ

Сергій Кислиця – перший заступник міністра закордонних справ

Юрій Ковбаса – представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони (за згодою)

Георгій Кузьмичов – офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності головнокомандувача ЗСУ апарату головнокомандувача ЗСУ

Олег Луговський – перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки

Євгеній Острянський – заступник начальника Генерального штабу ЗСУ

Олександр Поклад – заступник голови Служби безпеки України

Вадим Скібіцький – заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони

Андрій Фомін – начальник відділу міжнародного права – заступник начальника управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генштабу ЗСУ

Олексій Шевченко – заступник начальника Генерального штабу ЗСУ

Олександр Шеріхов – старший офіцер Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ

Євген Шинкарьов – заступник начальника штабу Командування Повітряних сил ЗСУ.

У переговорах 16 травня брав участь Олексій Маловацький, якого немає в нинішньому складі делегації. Разом з тим, додано 3 людей, які не брали участь у переговорах 16 травня: Фомін, Ковбаса, Острянський.

Що передувало: Президент Володимир Зеленський у неділю вдень оголосив, що українська делегація на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим вирушить до Стамбула на переговори з Росією.

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Російська делегація, як повідомляли пропагандистські ЗМІ, вже вилетіла до Туреччини.

За інформацією джерел Anadolu, зустрічі між українською та російською делегаціями запланована на 13:00 у палаці "Чираган" – пʼятизірковому готелі у Стамбулі.

Передісторія: