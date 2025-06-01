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Зеленський змінив склад делегації для переговорів з РФ у Стамбулі

Катерина ТищенкоНеділя, 1 червня 2025, 18:15
Зеленський змінив склад делегації для переговорів з РФ у Стамбулі
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський затвердив склад делегації України на переговорах з Росією у Стамбулі, що включає 14 осіб, тоді як під час першого раунду переговорів делегація складалася з 12 осіб.

Джерело: указ на сайті президента

Деталі: Очолює делегацію, як і раніше, міністр оборони Рустем Умєров.

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Також до складу делегації увійшли:

  • Олександр Бевз – радник керівника Офісу президента
  • Олександр Дьяков – заступник начальника штабу Командування Військово-морських сил ЗСУ
  • Сергій Кислиця – перший заступник міністра закордонних справ
  • Юрій Ковбаса – представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони (за згодою)
  • Георгій Кузьмичов – офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності головнокомандувача ЗСУ апарату головнокомандувача ЗСУ
  • Олег Луговський – перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки
  • Євгеній Острянський – заступник начальника Генерального штабу ЗСУ
  • Олександр Поклад – заступник голови Служби безпеки України
  • Вадим Скібіцький – заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони
  • Андрій Фомін – начальник відділу міжнародного права – заступник начальника управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генштабу ЗСУ
  • Олексій Шевченко – заступник начальника Генерального штабу ЗСУ
  • Олександр Шеріхов – старший офіцер Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ
  • Євген Шинкарьов – заступник начальника штабу Командування Повітряних сил ЗСУ.

У переговорах 16 травня брав участь Олексій Маловацький, якого немає в нинішньому складі делегації. Разом з тим, додано 3 людей, які не брали участь у переговорах 16 травня: Фомін, Ковбаса, Острянський.

Що передувало: Президент Володимир Зеленський у неділю вдень оголосив, що українська делегація на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим вирушить до Стамбула на переговори з Росією.

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Російська делегація, як повідомляли пропагандистські ЗМІ, вже вилетіла до Туреччини.

За інформацією джерел Anadolu, зустрічі між українською та російською делегаціями запланована на 13:00 у палаці "Чираган" – пʼятизірковому готелі у Стамбулі.

Передісторія: 

  • 28 травня стало відомо, що міністр оборони України Рустем Умєров передав РФ документ, що відображає українську позицію та очікує на їхній "меморандум" у відповідь.
  • Прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков відмовився коментувати, які умови для припинення вогню Росія висуватиме у своєму проекті "меморандуму", заявивши, що це потрібно обговорювати непублічно. 30 травня Пєсков заявив, що російська делегація буде у понеділок вранці у Стамбулі для мирних переговорів з Україною і там покаже свій меморандум.
  • Речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що небажання Росії офіційно передати свій "меморандум" для переговорів свідчить про наявність у ньому нереалістичних вимог та спробу затягнути мирний процес.
  • Повідомлялося, що на новий раунд мирних переговорів між Росією та Україною, який запланований на 2 червня в Стамбулі (Туреччина), від РФ поїде та сама делегація, що брала участь у попередній зустрічі і яку президент Володимир Зеленський розкритикував за низький рівень.

ЗеленськийпереговориТуреччинаРосія
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