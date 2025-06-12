У Коордштабі закликали Росію не затягувати узгоджені обміни полоненими

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими закликав російську сторону не затягувати узгоджені в Стамбулі обміни полоненими.

Джерело: заява Коордштабу, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов

Дослівно: "Україна чітко дотримується домовленостей про обміни полоненими, які були узгоджені в Стамбулі та сподівається на готовність до цього російської сторони.

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Сьогодні після успішно проведеного чергового етапу обміну важкопоранених та тяжкохворих полонених, російська сторона заявила, що нібито Україна не готова "до щоденних обмінів"".

Деталі: У Коордштабі пояснили, що розцінюють таку заяву, як продовження інформаційних маніпуляцій та чергову порцію дезінформації з боку РФ, якими супроводжуються всі етапи обмінів згідно домовленостей у Стамбулі.

В установі пояснюють, що насправді, саме російська сторона запропонувала перенести обміни на пізніші терміни, але за наполяганням української переговорної групи обміни продовжаться і вони заплановані вже на найближчі дні.

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Буданов також додав, що найближчим часом очікується наступний етап обміну.

Передісторія: