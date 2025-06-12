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У Коордштабі закликали Росію не затягувати узгоджені обміни полоненими

Тетяна ОлійникЧетвер, 12 червня 2025, 20:19
У Коордштабі закликали Росію не затягувати узгоджені обміни полоненими
фото - коордштаб

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими закликав російську сторону не затягувати узгоджені в Стамбулі обміни полоненими.

Джерело: заява Коордштабу, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов

Дослівно: "Україна чітко дотримується домовленостей про обміни полоненими, які були узгоджені в Стамбулі та сподівається на готовність до цього російської сторони. 

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Сьогодні після успішно проведеного чергового етапу обміну важкопоранених та тяжкохворих полонених, російська сторона заявила, що нібито Україна не готова "до щоденних обмінів"".

Деталі: У Коордштабі пояснили, що розцінюють таку заяву, як продовження інформаційних маніпуляцій та чергову порцію дезінформації з боку РФ, якими супроводжуються всі етапи обмінів згідно домовленостей у Стамбулі.

В установі пояснюють, що насправді, саме російська сторона запропонувала перенести обміни на пізніші терміни, але за наполяганням української переговорної групи обміни продовжаться і вони заплановані вже на найближчі дні.

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Буданов також додав, що найближчим часом очікується наступний етап обміну. 

Передісторія:

  • На перемовинах у Стамбулі 2 червня Україна та РФ домовились про повернення "6000 на 6000" тіл загиблих солдатів. Українська та російська делегації домовились також про обмін "всіх на всіх" важкопоранених і молодих військовослужбовців віком від 18 до 25 років.
  • 9 червня стартував 66-ий обмін військовополоненими. В Україну з Росії повернулася перша група звільнених військовослужбовців віком до 25 років.
  • 10 червня Україна повернула з російської неволі групу захисників, які зазнали важких поранень та мають серйозні проблеми зі здоров’ям.
  • 11 червня за результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 1 212 полеглих захисників. В рамках стамбульських домовленостей 12 червня Україна повернула з російської неволі ще одну групу захисників, які зазнали важких поранень та мають тяжкі хвороби.
  • Коордштаб наголошував: з міркувань безпеки операції точна кількість звільнених осіб буде оголошена після завершення процесу обміну.

обмінполонені
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