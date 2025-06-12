У Коордштабі закликали Росію не затягувати узгоджені обміни полоненими
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими закликав російську сторону не затягувати узгоджені в Стамбулі обміни полоненими.
Джерело: заява Коордштабу, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов
Дослівно: "Україна чітко дотримується домовленостей про обміни полоненими, які були узгоджені в Стамбулі та сподівається на готовність до цього російської сторони.
Сьогодні після успішно проведеного чергового етапу обміну важкопоранених та тяжкохворих полонених, російська сторона заявила, що нібито Україна не готова "до щоденних обмінів"".
Деталі: У Коордштабі пояснили, що розцінюють таку заяву, як продовження інформаційних маніпуляцій та чергову порцію дезінформації з боку РФ, якими супроводжуються всі етапи обмінів згідно домовленостей у Стамбулі.
В установі пояснюють, що насправді, саме російська сторона запропонувала перенести обміни на пізніші терміни, але за наполяганням української переговорної групи обміни продовжаться і вони заплановані вже на найближчі дні.
Буданов також додав, що найближчим часом очікується наступний етап обміну.
Передісторія:
- На перемовинах у Стамбулі 2 червня Україна та РФ домовились про повернення "6000 на 6000" тіл загиблих солдатів. Українська та російська делегації домовились також про обмін "всіх на всіх" важкопоранених і молодих військовослужбовців віком від 18 до 25 років.
- 9 червня стартував 66-ий обмін військовополоненими. В Україну з Росії повернулася перша група звільнених військовослужбовців віком до 25 років.
- 10 червня Україна повернула з російської неволі групу захисників, які зазнали важких поранень та мають серйозні проблеми зі здоров’ям.
- 11 червня за результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 1 212 полеглих захисників. В рамках стамбульських домовленостей 12 червня Україна повернула з російської неволі ще одну групу захисників, які зазнали важких поранень та мають тяжкі хвороби.
- Коордштаб наголошував: з міркувань безпеки операції точна кількість звільнених осіб буде оголошена після завершення процесу обміну.