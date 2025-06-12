В Коордштабе призвали Россию не затягивать согласованные обмены пленными
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными призвал российскую сторону не затягивать согласованные в Стамбуле обмены пленными.
Источник: заявление Коордштаба, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов
Дословно: "Украина четко придерживается договоренностей об обменах пленными, которые были согласованы в Стамбуле и надеется на готовность к этому российской стороны.
Сегодня после успешно проведенного очередного этапа обмена тяжелораненых и тяжелобольных пленных, российская сторона заявила, что якобы Украина не готова "к ежедневным обменам"".
Детали: В Коордштабе объяснили, что расценивают такое заявление, как продолжение информационных манипуляций и очередную порцию дезинформации со стороны РФ, которыми сопровождаются все этапы обменов согласно договоренностям в Стамбуле.
В учреждении объясняют, что на самом деле, именно российская сторона предложила перенести обмены на более поздние сроки, но по настоянию украинской переговорной группы обмены продолжатся и они запланированы уже на ближайшие дни.
Буданов также добавил, что в ближайшее время ожидается следующий этап обмена.
Предыстория:
- На переговорах в Стамбуле 2 июня Украина и РФ договорились о возвращении "6000 на 6000" тел погибших солдат. Украинская и российская делегации договорились также об обмене "всех на всех" тяжелораненых и молодых военнослужащих в возрасте от 18 до 25 лет.
- 9 июня стартовал 66-й обмен военнопленными. В Украину из России вернулась первая группа освобожденных военнослужащих в возрасте до 25 лет.
- 10 июня Украина вернула из российской неволи группу защитников, которые получили тяжелые ранения и имеют серьезные проблемы со здоровьем.
- 11 июня по результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 1 212 павших защитников. В рамках стамбульских договоренностей 12 июня Украина вернула из российской неволи еще одну группу защитников, которые получили тяжелые ранения и тяжело больны.
- Коордштаб подчеркивал: из соображений безопасности операции точное количество освобожденных лиц будет объявлено после завершения процесса обмена.