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В Коордштабе призвали Россию не затягивать согласованные обмены пленными

Татьяна ОлейникЧетверг, 12 июня 2025, 20:19
В Коордштабе призвали Россию не затягивать согласованные обмены пленными
фото - коордштаб

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными призвал российскую сторону не затягивать согласованные в Стамбуле обмены пленными.

Источник: заявление Коордштаба, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов

Дословно: "Украина четко придерживается договоренностей об обменах пленными, которые были согласованы в Стамбуле и надеется на готовность к этому российской стороны.

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Сегодня после успешно проведенного очередного этапа обмена тяжелораненых и тяжелобольных пленных, российская сторона заявила, что якобы Украина не готова "к ежедневным обменам"".

Детали: В Коордштабе объяснили, что расценивают такое заявление, как продолжение информационных манипуляций и очередную порцию дезинформации со стороны РФ, которыми сопровождаются все этапы обменов согласно договоренностям в Стамбуле.

В учреждении объясняют, что на самом деле, именно российская сторона предложила перенести обмены на более поздние сроки, но по настоянию украинской переговорной группы обмены продолжатся и они запланированы уже на ближайшие дни.

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Буданов также добавил, что в ближайшее время ожидается следующий этап обмена.

Предыстория:

  • На переговорах в Стамбуле 2 июня Украина и РФ договорились о возвращении "6000 на 6000" тел погибших солдат. Украинская и российская делегации договорились также об обмене "всех на всех" тяжелораненых и молодых военнослужащих в возрасте от 18 до 25 лет.
  • 9 июня стартовал 66-й обмен военнопленными. В Украину из России вернулась первая группа освобожденных военнослужащих в возрасте до 25 лет.
  • 10 июня Украина вернула из российской неволи группу защитников, которые получили тяжелые ранения и имеют серьезные проблемы со здоровьем.
  • 11 июня по результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 1 212 павших защитников.  В рамках стамбульских договоренностей 12 июня Украина вернула из российской неволи еще одну группу защитников, которые получили тяжелые ранения и тяжело больны.
  • Коордштаб подчеркивал: из соображений безопасности операции точное количество освобожденных лиц будет объявлено после завершения процесса обмена.

обменпленные
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