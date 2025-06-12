В Коордштабе призвали Россию не затягивать согласованные обмены пленными

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными призвал российскую сторону не затягивать согласованные в Стамбуле обмены пленными.

Источник: заявление Коордштаба, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов

Дословно: "Украина четко придерживается договоренностей об обменах пленными, которые были согласованы в Стамбуле и надеется на готовность к этому российской стороны.

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Сегодня после успешно проведенного очередного этапа обмена тяжелораненых и тяжелобольных пленных, российская сторона заявила, что якобы Украина не готова "к ежедневным обменам"".

Детали: В Коордштабе объяснили, что расценивают такое заявление, как продолжение информационных манипуляций и очередную порцию дезинформации со стороны РФ, которыми сопровождаются все этапы обменов согласно договоренностям в Стамбуле.

В учреждении объясняют, что на самом деле, именно российская сторона предложила перенести обмены на более поздние сроки, но по настоянию украинской переговорной группы обмены продолжатся и они запланированы уже на ближайшие дни.

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Буданов также добавил, что в ближайшее время ожидается следующий этап обмена.

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