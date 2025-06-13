Удар армії РФ по Харкову 7 червня: завершили пошукову операцію
П'ятниця, 13 червня 2025, 00:28
У Харкові завершили пошукову операцію після удару російської армії по цивільному підприємству в суботу, 7 червня.
Джерело: міський голова Харкова Ігор Терехов
Деталі: Під завалами цивільного підприємства, яке армія РФ атакувала 7 червня, відшукали тіло останньої, шостої людини, яка вважалася зниклою безвісти.
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Пряма мова Терехова: "Пошукову операцію, яка тривала кілька останніх днів, закінчено".
Передісторія:
- 7 червня близько 17:35 Росія завдала ударів 4-ма керованими авіабомбами по Шевченківському та Київському районах Харкова.
- Загинула 30-річна співробіниця "Укрзалізниці". Президент Володимир Зеленський повідомив про понад 40 поранених.
- Пізно ввечері 7 червня голова Харківської ОВА повідомив, що у лікарні внаслідок удару помер 62-річний чоловік, а ще двоє людей перебувають у вкрай важкому стані. Згодом стало відомо, що від отриманих поранень помер інструктор дитячої залізниці Володимир Ковтун.
- 11 червня під завалами підприємства виявили тіло третьої загиблої людини.