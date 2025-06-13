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Удар армії РФ по Харкову 7 червня: завершили пошукову операцію

Ольга Глущенко П'ятниця, 13 червня 2025, 00:28
Удар армії РФ по Харкову 7 червня: завершили пошукову операцію
фото: ДСНС

У Харкові завершили пошукову операцію після удару російської армії по цивільному підприємству в суботу, 7 червня.

Джерело: міський голова Харкова Ігор Терехов

Деталі: Під завалами цивільного підприємства, яке армія РФ атакувала 7 червня, відшукали тіло останньої, шостої людини, яка вважалася зниклою безвісти.

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Пряма мова Терехова: "Пошукову операцію, яка тривала кілька останніх днів, закінчено".

Передісторія:

Харківросійсько-українська війнажертви
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