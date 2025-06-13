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Удар армии РФ по Харькову 7 июня: завершили поисковую операцию

Ольга ГлущенкоПятница, 13 июня 2025, 00:28
Удар армии РФ по Харькову 7 июня: завершили поисковую операцию
фото: ГСЧС

В Харькове завершили поисковую операцию после удара российской армии по гражданскому предприятию в субботу, 7 июня.

Источник: городской голова Харькова Игорь Терехов

Детали: Под завалами гражданского предприятия, которое армия РФ атаковала 7 июня, отыскали тело последнего, шестого человека, который считался пропавшим без вести.

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Прямая речь Терехова: "Поисковая операция, которая длилась несколько последних дней, закончена".

Предыстория:

Харьковроссийско-украинская войнажертвы
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