Удар армии РФ по Харькову 7 июня: завершили поисковую операцию
Пятница, 13 июня 2025, 00:28
В Харькове завершили поисковую операцию после удара российской армии по гражданскому предприятию в субботу, 7 июня.
Источник: городской голова Харькова Игорь Терехов
Детали: Под завалами гражданского предприятия, которое армия РФ атаковала 7 июня, отыскали тело последнего, шестого человека, который считался пропавшим без вести.
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Прямая речь Терехова: "Поисковая операция, которая длилась несколько последних дней, закончена".
Предыстория:
- 7 июня около 17:35 Россия нанесла удары 4 управляемыми авиабомбами по Шевченковскому и Киевскому районам Харькова.
- Погибла 30-летняя сотрудница "Укрзализныци". Президент Владимир Зеленский сообщил о более 40 раненых.
- Поздно вечером 7 июня глава ОВА сообщил, что в больнице умер 62-летний мужчина, еще двое находятся в крайне тяжёлом состоянии. Позже стало известно, что погиб инструктор детской железной дороги Владимир Ковтун.
- 11 июня под завалами предприятия обнаружили тело третьего погибшего человека.