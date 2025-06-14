Іран завдав ракетного удару по штаб-квартирі ізраїльських Збройних сил у Тель-Авіві – ЗМІ
Іранські балістичні ракети уразили комплекс Кірія – штаб-квартиру Збройних сил Ізраїлю, яку називають ізраїльським Пентагоном.
Джерело: кореспондент Fox News Трей Інгст у прямому ефірі з Тель-Авіва
Деталі: За словами журналіста, протягом вечора Іран випустив по Ізраїлю близько 150 балістичних ракет. Частина з них прорвала систему протиповітряної оборони і завдала ударів по важливих об’єктах, зокрема по комплексу Кірія – стратегічному військовому центру в центрі Тель-Авіва, де розміщується штаб Збройних сил Ізраїлю.
"Це ізраїльський аналог Пентагону – Кірія. І будівлю в цьому комплексі щойно вразили", – повідомив Інгст.
"Цілий квартал майже повністю знищено, стертий з лиця землі. Рятувальники розгрібали завали… намагаючись знайти сліди можливих тіл", – сказав журналіст.
Попри активну роботу ізраїльських та американських систем протиракетної оборони, таких як "Залізний купол", "Праща Давида", Arrow, Patriot і THAAD, деякі ракети змогли подолати захист.
"Цього недостатньо, щоб зупинити такий обстріл", – зазначив Інгст. "Ми бачили, як ракети влучали в землю, спричиняючи значні руйнування та щонайменше одну загибель", – додає кореспондент.
"І це лише початок війни між Ізраїлем та Іраном, яка швидко розвивається", – повідомив Інгст.
Передісторія:
- У ніч на 14 червня Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль: у низці міст, зокрема в Тель-Авіві та Єрусалимі, пролунали вибухи. За попередніми даними, одна з ракет влучила у багатоповерхову будівлю в центрі Тель-Авіва.
- Увечері 13 червня Іран завдав ракетних ударів по Ізраїлю. В Армії оборони Ізраїлю повідомили, що Іран випустив близько 150 балістичних ракет по Ізраїлю.
- Ізраїль у ніч на 13 червня завдав ударів по столиці Ірану Тегерану і його околицях, а також по інших містах країни. Ізраїль назвав свою атаку превентивною і націленою на підрив ядерної програми Ірану та його військових об’єктів.
- Також повідомлялося, що внаслідок ударів були убиті головнокомандувач Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) генерал-майор Хоcсейн Саламі, командувач штабу Хатам аль-Анбія генерал-майор Голамалі Рашид, начальник штабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері та 6 вчених-ядерників.
- Речник Збройних сил Ірану бригадний генерал Абольфазл Шекарчі пообіцяв, що Тегеран відповість на удари Ізраїлю, зазначивши, що і США "дорого заплатять", незважаючи на запевнення Вашингтона про свою непричетність.