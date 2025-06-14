Іран завдав ракетного удару по штаб-квартирі ізраїльських Збройних сил у Тель-Авіві – ЗМІ

Іранські балістичні ракети уразили комплекс Кірія – штаб-квартиру Збройних сил Ізраїлю, яку називають ізраїльським Пентагоном.

Джерело: кореспондент Fox News Трей Інгст у прямому ефірі з Тель-Авіва

Деталі: За словами журналіста, протягом вечора Іран випустив по Ізраїлю близько 150 балістичних ракет. Частина з них прорвала систему протиповітряної оборони і завдала ударів по важливих об’єктах, зокрема по комплексу Кірія – стратегічному військовому центру в центрі Тель-Авіва, де розміщується штаб Збройних сил Ізраїлю.

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"Це ізраїльський аналог Пентагону – Кірія. І будівлю в цьому комплексі щойно вразили", – повідомив Інгст.

"Цілий квартал майже повністю знищено, стертий з лиця землі. Рятувальники розгрібали завали… намагаючись знайти сліди можливих тіл", – сказав журналіст.

Попри активну роботу ізраїльських та американських систем протиракетної оборони, таких як "Залізний купол", "Праща Давида", Arrow, Patriot і THAAD, деякі ракети змогли подолати захист.

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"Цього недостатньо, щоб зупинити такий обстріл", – зазначив Інгст. "Ми бачили, як ракети влучали в землю, спричиняючи значні руйнування та щонайменше одну загибель", – додає кореспондент.

"І це лише початок війни між Ізраїлем та Іраном, яка швидко розвивається", – повідомив Інгст.

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