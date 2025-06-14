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Иран нанес ракетный удар по штаб-квартире израильских Вооруженных сил в Тель-Авиве – СМИ

Иван ДьяконовСуббота, 14 июня 2025, 04:43
Иран нанес ракетный удар по штаб-квартире израильских Вооруженных сил в Тель-Авиве – СМИ
Фото: ЦАХАЛ

Иранские баллистические ракеты поразили комплекс Кирия – штаб-квартиру Вооруженных сил Израиля, которую называют израильским Пентагоном.

Источник: корреспондент Fox News Трей Ингст в прямом эфире из Тель-Авива

Детали: По словам журналиста, в течение вечера Иран выпустил по Израилю около 150 баллистических ракет. Часть из них прорвала систему противовоздушной обороны и нанесла удары по важным объектам, в частности по комплексу Кирия – стратегическому военному центру в центре Тель-Авива, где размещается штаб Вооруженных сил Израиля.

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"Это израильский аналог Пентагона – Кирия. И здание в этом комплексе только что поразили", – сообщил Ингст.

"Целый квартал почти полностью уничтожен, стерт с лица земли. Спасатели разгребали завалы… пытаясь найти следы возможных тел", – сказал журналист.

Несмотря на активную работу израильских и американских систем противоракетной обороны, таких как "Железный купол", "Праща Давида", Arrow, Patriot и THAAD, некоторые ракеты смогли преодолеть защиту.

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"Этого недостаточно, чтобы остановить такой обстрел", – отметил Ингст. "Мы видели, как ракеты попадали в землю, вызывая значительные разрушения и по меньшей мере одну гибель", – добавляет корреспондент.

"И это только начало войны между Израилем и Ираном, которая быстро развивается", – сообщил Ингст.

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ИзраильИранвойна
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