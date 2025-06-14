Иран нанес ракетный удар по штаб-квартире израильских Вооруженных сил в Тель-Авиве – СМИ
Иранские баллистические ракеты поразили комплекс Кирия – штаб-квартиру Вооруженных сил Израиля, которую называют израильским Пентагоном.
Источник: корреспондент Fox News Трей Ингст в прямом эфире из Тель-Авива
Детали: По словам журналиста, в течение вечера Иран выпустил по Израилю около 150 баллистических ракет. Часть из них прорвала систему противовоздушной обороны и нанесла удары по важным объектам, в частности по комплексу Кирия – стратегическому военному центру в центре Тель-Авива, где размещается штаб Вооруженных сил Израиля.
"Это израильский аналог Пентагона – Кирия. И здание в этом комплексе только что поразили", – сообщил Ингст.
"Целый квартал почти полностью уничтожен, стерт с лица земли. Спасатели разгребали завалы… пытаясь найти следы возможных тел", – сказал журналист.
Несмотря на активную работу израильских и американских систем противоракетной обороны, таких как "Железный купол", "Праща Давида", Arrow, Patriot и THAAD, некоторые ракеты смогли преодолеть защиту.
"Этого недостаточно, чтобы остановить такой обстрел", – отметил Ингст. "Мы видели, как ракеты попадали в землю, вызывая значительные разрушения и по меньшей мере одну гибель", – добавляет корреспондент.
"И это только начало войны между Израилем и Ираном, которая быстро развивается", – сообщил Ингст.
Предыстория:
- В ночь на 14 июня Иран осуществил очередную ракетную атаку на Израиль: в ряде городов, в частности в Тель-Авиве и Иерусалиме, прогремели взрывы. По предварительным данным, одна из ракет попала в многоэтажное здание в центре Тель-Авива.
- Вечером 13 июня Иран нанес ракетные удары по Израилю. В Армии обороны Израиля сообщили, что Иран выпустил около 150 баллистических ракет по Израилю.
- Израиль в ночь на 13 июня нанес удары по столице Ирана Тегерану и его окрестностям, а также по другим городам страны. Израиль назвал свою атаку превентивной и нацеленной на подрыв ядерной программы Ирана.
- Также сообщалось, что в результате ударов были убиты главнокомандующий Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерал-майор Хосcейн Салами, командующий штабом Хатам аль-Анбия генерал-майор Голамали Рашид, начальник штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери и 6 ученых-ядерщиков.
- Спикер Вооруженных сил Ирана бригадный генерал Абольфазл Шекарчи пообещал, что Тегеран ответит на удары Израиля, отметив, что и США тоже "дорого заплатят", несмотря на заверения Вашингтона о своей непричастности.