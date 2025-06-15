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Посольство України в Ізраїлі закликало світ покласти край політиці "осі зла"

Катерина ТищенкоНеділя, 15 червня 2025, 18:33
Посольство України в Ізраїлі закликало світ покласти край політиці осі зла
фото: посольство України в Ізраїлі

Посольство України в Ізраїлі після атаки Ірану на цю країну висловило сподівання, що західний світ об'єднається і вирішить покласти край терористичній політиці "осі зла".

Джерело: посольство України в Ізраїлі в Facebook 15 червня

Дослівно: "Посольство України в Ізраїлі сумує з приводу наслідків іранського нападу на Ізраїль. Невинні цивільні особи, особливо діти, ніколи не повинні бути мішенями для ракет. Ми тут, в Ізраїлі, і переживаємо цю реальність разом з вами.

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На жаль, ми не єдині українці, які живуть у такій реальності, адже український народ стикається з подібними обставинами вже більше трьох років.

Ми висловлюємо найглибші співчуття родинам жертв, бажаємо швидкого одужання пораненим і сподіваємося, що західний світ об'єднається і вирішить покласти край терористичній політиці "осі зла"".

Довідково: Іран постачає Росії "Шахеди", якими та постійно атакує Україну. Згодом РФ виготовила виробництво таких БпЛА на власній території. Були також повідомлення про постачання Іраном Росії балістичних ракет.

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Передісторія: 

ІзраїльІран
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