Посольство України в Ізраїлі закликало світ покласти край політиці "осі зла"
Посольство України в Ізраїлі після атаки Ірану на цю країну висловило сподівання, що західний світ об'єднається і вирішить покласти край терористичній політиці "осі зла".
Джерело: посольство України в Ізраїлі в Facebook 15 червня
Дослівно: "Посольство України в Ізраїлі сумує з приводу наслідків іранського нападу на Ізраїль. Невинні цивільні особи, особливо діти, ніколи не повинні бути мішенями для ракет. Ми тут, в Ізраїлі, і переживаємо цю реальність разом з вами.
На жаль, ми не єдині українці, які живуть у такій реальності, адже український народ стикається з подібними обставинами вже більше трьох років.
Ми висловлюємо найглибші співчуття родинам жертв, бажаємо швидкого одужання пораненим і сподіваємося, що західний світ об'єднається і вирішить покласти край терористичній політиці "осі зла"".
Довідково: Іран постачає Росії "Шахеди", якими та постійно атакує Україну. Згодом РФ виготовила виробництво таких БпЛА на власній території. Були також повідомлення про постачання Іраном Росії балістичних ракет.
Передісторія:
- Ізраїль у ніч на 13 червня завдав ударів по столиці Ірану Тегерану і його околицях, а також по інших містах країни. Ізраїль назвав свою атаку превентивною і націленою на підрив ядерної програми Ірану та його військових об’єктів.
- Повідомлялося, що внаслідок ударів були убиті головнокомандувач Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) генерал-майор Хоcсейн Саламі, командувач штабу Хатам аль-Анбія генерал-майор Голамалі Рашид, начальник штабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері та 6 вчених-ядерників.
- Після ізраїльської атаки президент США Дональд Трамп закликав Іран укласти ядерну угоду, поки "не стало пізно". Згодом Іран заявив, що ядерні переговори з США безглузді після ударів Ізраїлю.
- У ніч на 14 червня Іран завдав кількох ударів із застосуванням балістичних ракет по території Ізраїлю. Внаслідок обстрілів загинули щонайменше двоє людей, понад 50 осіб отримали поранення.
- У ніч на 15 червня Іран завдав чергового ракетного удару по Ізраїлю. Внаслідок атаки загинули три людини, понад 200 отримали поранення, близько 35 осіб вважаються зниклими безвісти.