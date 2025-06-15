Посольство Украины в Израиле призвало мир положить конец политике "оси зла"

Посольство Украины в Израиле после атаки Ирана на эту страну выразило надежду, что западный мир объединится и решит положить конец террористической политике "оси зла".

Источник: посольство Украины в Израиле в Facebook 15 июня

Дословно: "Посольство Украины в Израиле скорбит по поводу последствий иранского нападения на Израиль. Невинные гражданские лица, особенно дети, никогда не должны быть мишенями для ракет. Мы здесь, в Израиле, и переживаем эту реальность вместе с вами.

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К сожалению, мы не единственные украинцы, которые живут в такой реальности, ведь украинский народ сталкивается с подобными обстоятельствами уже более трех лет.

Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям жертв, желаем скорейшего выздоровления раненым и надеемся, что западный мир объединится и решит положить конец террористической политике "оси зла"".

Справочно: Иран поставляет России "Шахеды", которыми та постоянно атакует Украину. Впоследствии РФ наладила производство таких БпЛА на своей территории. Были также сообщения о поставках Ираном России баллистических ракет.

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