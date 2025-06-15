Посольство Украины в Израиле призвало мир положить конец политике "оси зла"
Посольство Украины в Израиле после атаки Ирана на эту страну выразило надежду, что западный мир объединится и решит положить конец террористической политике "оси зла".
Источник: посольство Украины в Израиле в Facebook 15 июня
Дословно: "Посольство Украины в Израиле скорбит по поводу последствий иранского нападения на Израиль. Невинные гражданские лица, особенно дети, никогда не должны быть мишенями для ракет. Мы здесь, в Израиле, и переживаем эту реальность вместе с вами.
К сожалению, мы не единственные украинцы, которые живут в такой реальности, ведь украинский народ сталкивается с подобными обстоятельствами уже более трех лет.
Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям жертв, желаем скорейшего выздоровления раненым и надеемся, что западный мир объединится и решит положить конец террористической политике "оси зла"".
Справочно: Иран поставляет России "Шахеды", которыми та постоянно атакует Украину. Впоследствии РФ наладила производство таких БпЛА на своей территории. Были также сообщения о поставках Ираном России баллистических ракет.
Предыстория:
- Израиль в ночь на 13 июня нанес удары по столице Ирана Тегерану и его окрестностям, а также по другим городам страны. Израиль назвал свою атаку превентивной и нацеленной на подрыв ядерной программы Ирана и его военных объектов.
- Сообщалось, что в результате ударов были убиты главнокомандующий Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерал-майор Хоcсейн Салами, командующий штабом Хатам аль-Анбия генерал-майор Голамали Рашид, начальник штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери и 6 ученых-ядерщиков.
- После израильской атаки президент США Дональд Трамп призвал Иран заключить ядерное соглашение, пока "не стало поздно". Вскоре Иран заявил, что ядерные переговоры с США бессмысленны после ударов Израиля.
- В ночь на 14 июня Иран нанес несколько ударов с применением баллистических ракет по территории Израиля. В результате обстрелов погибли по меньшей мере два человека, более 50 человек получили ранения.
- В ночь на 15 июня Иран нанес очередной ракетный удар по Израилю. В результате атаки погибли три человека, более 200 получили ранения, около 35 человек считаются пропавшими без вести.